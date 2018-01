Novoroční oslavy: utržené prsty, petardy poničily čekárnu i automat

Letošní silvestrovská noc ve středních Čechách patřila k rušnějším. Hasiči vyjížděli k požárům od zábavní pyrotechniky, hořely často popelnice či stromy a keře. Napilno měli i policisté, kteří pátrali po pohřešovaných a řešili různé potyčky mezi oslavujícími. Záchranáři ošetřovali zraněné od petard a dělbuchů.

„Od půlnoci jsme řešili 220 událostí,“ řekla kolem sedmé ranní policejní mluvčí Markéta Johnová. Hasiči od půlnoci do 6:00 zaznamenali 26 událostí s převahou požárů, kterých bylo 17. Loni za stejnou dobu měli 11 výjezdů, z toho v devíti případech šlo o požáry. Předloni to bylo 23 událostí a 18 požárů.

Policisty podle Johnové zaměstnala řada neshod a potyček po celém regionu. Řešili vyhrožování sebevraždou, vyjížděli k opilým lidem, kteří se povalovali na ulicích. Po několika lidech pátrali, ale vždy je brzo našli. Společně se záchranáři také zasahovali u zraněných od petard, například v Sázavě na Benešovsku jeden člověk na neopatrné zacházení s pyrotechnikou doplatil zraněním ruky.



Naopak jako klidné hodnotí oslavy konce roku a příchodu roku 2018 záchranáři, policisté a hasiči v Praze. Vyjíždět museli k podobnému počtu případů jako v minulých letech. Ošetřovat také museli jedno vážnější poranění způsobené pyrotechnikou, při kterém pacient přišel o prst (podrobnosti o průběhu oslav v Praze najdete v tomto článku)

V jihočeské Zlivi hořel byt

Jihočeští hasiči zasahovali od nedělních 18:00 do dnešního rána osmkrát. Největší požár bytu likvidovali ve Zlivi na Českobudějovicku, škoda a příčina se vyšetřuje. „Dvě osoby se nadýchaly zplodin, byla tam záchranná služba,“ uvedl operační důstojník jihočeských hasičů.

Jihočeská policie eviduje za silvestrovskou noc sedm úrazů, jež způsobila pyrotechnika.

Hasiči zasahovali u dopravní nehody v Bělčicích na Strakonicku, u požáru garáže v obci Chroboly na Prachaticku, kde vznikla škoda za 15 tisíc korun, příčinu vyšetřují. Likvidovali požár odpadu v kontejnerech v Prachaticích, Českém Krumlově a Veselí nad Lužnicí a dva požáry živých plotů v Boršově nad Vltavou a Bělčicích. Poslední zásah měli ve 2:30. „Silvestrovskou noc považujeme za relativně klidnou,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Seniora vážně poranila zábavní pyrotechnika

Dopravní nehoda se třemi zraněnými v Broumově na Náchodsku, senior zraněný na ruce petardou a tři požáry jsou letošní bilancí silvestrovských oslav v Královéhradeckém kraji. Hasiči v kraji zasahovali poslední den roku 2017 a v noci na pondělí u 20 událostí, zatímco před rokem za stejnou době vyjížděli čtrnáctkrát. Zdravotničtí záchranáři měli v kraji v noci 76 výjezdů, proti průměru dvakrát více. Řekli dnes mluvčí hasičů Martina Götzová a zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Záchranáři na Nový rok po 5:00 zasahovali u nehody dodávky v Broumově, která narazila do mostu. „Zdravotníci na místě ošetřili tři mladé muže. Dva utrpěli lehká zranění a po ošetření byli převezeni do nemocnice v Náchodě. Zranění třetího muže byla vážná, a proto jej záchranáři museli převézt do královéhradeckého traumacentra,“ uvedl Novák.

V Hradci Králové krátce po půlnoci explodovala petarda v ruce dvaasedmdesátiletého muže. Senior utrpěl vážné poranění dlaně a prstů, se kterým skončil na urgentním příjmu fakultní nemocnice.

Na Pardubicku hasili kontejnery

Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali na Silvestra u několika menších požárů způsobených zábavní pyrotechnikou a požárů kontejnerů. Na přelomu starého a nového roku také pomáhali v Pardubicích otevřít dva byty. Informovala o tom mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.



Posledním výjezd roku 2017 měli hasiči deset minut před silvestrovskou půlnocí k požáru starého dřevěného sloupu elektrického vedení v Janově na Svitavsku. Půl hodiny po půlnoci hasiči vyjížděli k požáru doutnající pyrotechniky v Chocni na náměstí. Po půlnoci pak na různých místech hasili plastové kontejnery.

Policisté v kraji během silvestrovské noci řešili kromě několika vloupání a dopravních nehod třeba i rozbité dveře policejní služebny v Žamberku i napadení kolegy, po kterém agresor mrštil v Dolních Libchavách televizorem a následně jej ještě udeřil pěstí do obličeje.

Dítě na Vysočině zranila zábavní pyrotechnika

Celkem pět úrazů souvisejících se zábavní pyrotechnikou řešili o silvestrovské noci záchranáři na Vysočině. Jak uvedla Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, jednalo spíše o lehčí poranění. Při odpalování pyrotechniky byl popálen i osmiletý chlapec ze Žďárska.

„Událost se stala krátce po půlnoci v jedné z obcí na Žďársku,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Podle Filové se i v tomto případě jednalo spíše o lehčí až středně těžké poranění. „Chlapec však byl s ohledem na jeho věk transportován na pracoviště do Brna,“ dodala Filová.

Policisté v kraji přijali na přelomu roku 103 oznámení. V 52 případech se týkala fyzických napadení a opileckých rvaček. „Od půlnoci se také výrazně zvýšil počet telefonátů, které měly na svědomí podnapilé osoby. Noční volání se nejčastěji týkala rušní nočního klidu v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky a také různých fyzických napadání a drobných potyček mezi podnapilými,“ řekla Čírtková s tím, že většina opilých, kteří volají, často používá vulgární výrazy a policisty urážejí.

Hasiči na Vysočině měli od nedělních 7:00 do pondělních 7:00 celkem 24 zásahů. Šlo o dopravní nehody, požáry popelnic, kontejnerů, požár garáže nebo požár kuchyňské linky v rodinném domě v Jihlavě se škodou 150 tisíc korun. Policisté také hledají pachatele, který zábavní pyrotechnikou poškodil dřevěnou čekárnu autobusové zastávky v Třebíči. Škoda je 10 tisíc korun.

Na jihu Moravy se muž postřelil do hlavy

Jihomoravští hasiči vyjížděli během silvestrovských oslav ke čtrnácti událostem, z toho šesti požárům. Ve srovnání s minulým rokem tak případů na přelomu roku výrazně ubylo.

Klidné oslavy poznamenala tragická nehoda na D1 ve směru na Vyškov, kde po půlnoci zemřel muž pod koly dodávky. Záchranáři v kraji pomáhali také šesti zraněným při manipulaci s pyrotechnikou, v jednom případě muž utrpěl devastující poranění ruky. Zachraňovali také muže, který si v jednom z brněnských barů prostřelil hlavu (podrobnosti jsme psali zde).

Břeclavští policisté zjišťují, kdo v ulici Za Bankou poškodil parkovací automat. Neznámý pachatel do něj vhodil zábavnou pyrotechniku a způsobil tak škodu 60 tisíc korun.

Klidnější oslavy na Ústecku

Především k drobným požárům způsobeným zábavní pyrotechnikou vyjížděli o silvestrovské noci hasiči v Ústeckém kraji. Žádný vážnější případ nezaznamenali, řekl v pondělí ráno operační důstojník krajských hasičů.



Oslavy příchodu roku 2018 hodnotí hasiči jako poměrně klidné. „Bylo vícero drobnějších požárů. Ty způsobené pyrotechnikou se týkaly zejména kontejnerů,“ uvedl operační důstojník.

Olomoučtí hasiči zasahovali i u nehod

U dopravních nehod se zraněním i požárů odpadů v souvislosti s pyrotechnikou zasahovali hasiči v Olomouckém kraji během oslav silvestrovské noci. V Kosově na Šumpersku hasiči od časného rána likvidovali požár velké zděné garáže s větším počtem aut. Během Silvestra vyjeli hasiči v kraji k 15 událostem, loni jich bylo 23.

V souvislosti s oslavami konce roku hasiči zasahovali také v Uničově na Olomoucku u dvou požárů odpadů. „Hasiči již také zasahovali u dvou dopravních nehod se zraněním v Jeseníku a Lesnici na Šumpersku. Krátce po 04:00 vyjížděla profesionální jednotka požární stanice Hranice k požáru osobního vozidla, v době dojezdu hasičů bylo vozidlo požárem zcela zničeno,“ uvedl mluvčí hasičů.

V Plzni byl klid

Jako velmi klidnou hodnotí hasiči v Plzeňském kraji letošní noc na Nový rok. Celkem zasahovali u čtyř požárů. Ve dvou případech ale hořely jen kontejnery na odpad, řekl řídící důstojník krajských hasičů.



Kromě kontejnerů v noci hasiči zasahovali ještě o požáru stodoly a požáru schodiště chaty. U zábavné pyrotechniky zasahovali hasiči jen v jednom případě. Všechny zásahy ale byly bez zranění. „Jinak byl naprostý klid,“ dodal velitel hasičů.

Policisté řešili od nedělní dvaadvacáté hodiny do páté hodiny ranní v kraji 175 událostí, z toho 27 případů napadení. V jednom případě došlo na jižním Plzeňsku k popálení osmnáctiletého mladíka při odpalování petard. Muž byl letecky transportován na popáleninové centrum do Prahy.

Na Liberecku hořel polystyrén

Požár průmyslového objektu v Nové Vsi u Chrastavy na Liberecku likvidovali na Nový rok hasiči. Hořel uskladněný polystyrén, zda byla příčinou zábavní pyrotechnika není zatím jasné, vyšetřovatel se na místo vrátí dopoledne, řekl dnes operační důstojník Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Rušno měli záchranáři, většinou šlo ale maximálně o lehká poranění, doplnil mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.



Z pohledu hasičů byla silvestrovská noc poměrně klidná, vyjížděli k 11 událostem, z toho osm bylo požárů. V polovině případů šlo o hořící popelnice. „Největší požár byl právě v Nové Vsi,“ řekl operační. Požár v průmyslovém areálu byl podle něj na operační středisko nahlášen zhruba půl hodiny po půlnoci. Zásah hasiči ukončili až kolem 04:00 ráno. „Byli jsme také otevírat byt v Jablonci, kdy se lidé zabouchli na balkoně,“ dodal operační.

Policie přijala od silvestrovského rána do 05:00 na Nový rok 177 telefonátů na tísňovou linku 158. „Volající si stěžovali na nadměrný hluk z použité pyrotechniky, na hlučné chování sousedů a na narušování občanského soužití ve formě drobných výtržností, hádek a strkanic pod vlivem alkoholu,“ řekla krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. Policisté podle ní řešili i drobné krádeže kabelek, peněženek nebo mobilních telefonů.

Požár rodinného domu a zranění pyrotechinkou

Záchranáři v moravskoslezském kraji během novoročních oslav ošetřili pět lidí, kteří se zranili při odpalování zábavní pyrotechniky. Nikdo přitom ale neutrpěl zranění, které by ohrožovalo jeho život.

Mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že lidé, kteří se zranili při odpalování pyrotechniky, utrpěli nejčastěji středně těžká poranění prstů na rukou, v jednom případě pak obličeje. „Zraněni byli čtyři muži a jedna žena. Po jednom případu došlo v okrese Frýdek-Místek a Nový Jičín, ke třem pak v Ostravě a blízkém okolí,“ uvedl Humpl.

Policisté vyšetřují tragickou nehodu, která se krátce po půlnoci stala na silnici I/11 v obci Hrádek na Třinecku. Jednatřicetiletý šofér Škody Octavie tam srazil osmnáctiletého chodce, který zraněním podlehl.

Hasiči zasahovali mimo jiné u požáru ve sklepě domu ve Staré Vsi, místní části Bílovce na Novojičínsku, který způsobilo neopatrné nakládání se zábavní pyrotechnikou. Policisté řešili v prvních hodinách nového roku různé výtržnosti i napadání.