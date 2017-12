Svět vítá rok 2018, jako první ho oslavili lidé na Samoi a Vánočním ostrově

Ostrovní stát Samoa a také tichomořský Vánoční ostrov (Kiritimati), který je součástí republiky Kiribati v 11 hodin středoevropského času (SEČ) vstoupily jako první do roku 2018. Příchod nového roku zatím oslavují jen desítky tisíc obyvatel Země, ale ve 12 hodin SEČ se k ním přidali Novozélanďané, ve 13 hodin SEČ první Rusové a o další hodinu později také většina Austrálie.

Velkolepé oslavy se budou poté postupně přesouvat na východ přes Hongkong, Moskvu, Berlín, Paříž, Rio de Janeiro, New York až na Havaj, kde Nový rok oslaví až v pondělí v 11 hodin SEČ.

Stejně jako v předchozích letech i letos se bude slavit příchod nového roku za přísných bezpečnostních opatření. Například v ulicích Paříže budou na Silvestra a Nový rok hlídkovat tisíce příslušníků bezpečnostních složek.



Celkem by mělo na bezpečnost lidí oslavujících příchod roku 2018 dohlížet ve francouzském hlavním městě a na jeho předměstích 7 900 policistů a vojáků. Předejít chtějí nejen spáchání teroristického útoku, ale i výtržnostem. Na Silvestra v Paříži vandalové často zapalují zaparkovaná auta. Po celé Francii bude v ulicích měst na Silvestra a Nový rok hlídkovat 99 tisíc policistů a příslušníků armády, sdělilo dnes francouzské ministerstvo vnitra.

Zvláštní pozornost chce policie věnovat výstavní pařížské třídě Champs-Élysées, kde budou podle očekávání na přelomu starého a nového roku statisíce lidí. Účastníci oslav budou muset příslušníkům bezpečnostních složek ukázat svá zavazadla a budou i prohledáni, příjezdy na bulvár budou blokovat nákladní vozy a betonové zátarasy.

Příchod nového roku oslaví Paříž ohňostrojem odpáleným u Vítězného oblouku, jinak v metropoli stejně jako v minulých letech platí zákaz ohňostrojů, petard a dělobuchů.

V Berlíně bude zóna pro ženy

Zvláštní důraz na bezpečnost oslavujících budou letos klást také v Berlíně, kde by se mohlo mezi Braniborskou bránou a Vítězným sloupem sejít několik stovek tisíc lidí. Zóna oslav bude zabezpečena dvojitým plotem, u vjezdů budou stejně jako v Paříži betonové bloky. Kufry a ruksaky budou muset podle mluvčí hlavního organizátora Anjy Marxové nechat návštěvníci doma, menší zavazadla jim některý z pěti stovek pořadatelů prohledá.

Poprvé bude na místě také takzvaná Safety Area, zóna, do které budou moci vstoupit pouze ženy a kde jim bude k dispozici vyškolený personál Německého červeného kříže. Ženy se na něj budou moci obrátit v případě, že se staly obětí sexuálního obtěžování, ale i v případě, že se v davu budou cítit nepříjemně.

Zóna bezpečí vznikne v Berlíně v reakci na masové sexuální útoky na ženy, které na přelomu let 2015 a 2016 páchali v Kolíně nad Rýnem, ale i dalších německých městech podle policie především imigranti ze severní Afriky. „Ne znamená ne, a pokud toho pachatel nenechá, zakročíme,“ řekl DPA mluvčí berlínské policie Thomas Neuendorf. Podobné zóny pro ženy vznikly i loni na karnevalu v Kolíně nad Rýnem i na letošním Oktoberfestu v Mnichově.

V New Yorku nejmrazivější Silvestr za 100 let

Přidat nějakou tu vrstvu oblečení, nepřehánět to s alkoholem a vzít si něco teplého na ruce. Tak zní doporučení před oslavami příchodu nového roku v oblastech na severu a severovýchodě Spojených států, kde udeřily silné mrazy. Na mnoha místech se kvůli nim ruší pravidelné akce, na newyorském Times Square se však bude slavit jako obvykle, uvedla agentura AP.

Teplota v noci na pondělí se má v New Yorku pohybovat kolem 11 stupňů Fahrenheita (téměř minus 12 stupňů Celsia), což by z letošního Silvestra učinilo druhý nejchladnější v historických záznamech spolu s oslavami z roku 1962. Vůbec nejmrazivějšího Silvestra prožili Newyorčané přesně před 100 lety, kdy teplota klesla 17 stupňů pod bod mrazu. Meteorologové ale varují, že kvůli větru bude pocitová teplota během noci podobná jako v roce 1917.

Od přihlížení tradičnímu spouštění zářící koule na Times Square to ale zřejmě mnohé lidi neodradí. „Statisíce lidí odolaly v průběhu let velmi chladnému počasí kvůli neopakovatelnému zážitku a my očekáváme, že letos to nebude jinak,“ řekl Tim Hopkins, který je ředitelem sdružení, jež pořádá novoroční oslavy na Manhattanu.