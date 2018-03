MeToo je výstřelek doby, prohlásil Kubera. Je to ponižování, oponuje Fiala

Zásadní projev přednesl místopředseda Nejvyššího soudu Fiala. Ten vysvětlil, že „MeToo“ vnímá především jako téma ponižování kohokoli kýmkoli. Odmítl tedy, že by mělo společnost a lidi rozdělovat.

Připomněl, že se to dělo i na vojně, kde docházelo k ponižování mezi muži. Například když služebně starší vojáci pálili nováčkům dopisy. „Tehdy jsem si uvědomil, jak strašně nesnáším, když někdo někoho ponižuje psychicky i fyzicky,“ upřesnil Fiala. Odpovědí na ponižování podle něj má být slušnost.

Dodal, že cílem kampaně MeToo má být vyrovnání a nikoli pomsta. „Nechce se mi tedy věřit, že by bylo něco špatného, když dámě pomohu do kabátu nebo jí podržím dveře,“ vysvětlil.

S humorem se pokusil svůj příspěvek pojmout senátor a primátor města Teplice Kubera. Ten upozornil, že doba je vymknutá z kloubů. „Už jsem zaregistroval, že se genderky rozčilovaly, že je tu málo žen a že jsme je nepozvali. Ono to není o sexu, ale o mlčenlivosti advokátů,“ uvedl Kubera v reakci na protest, který se konal venku.

Dále zažertoval, že je se svojí ženou už od 14 let a získal si jí především harašením, tedy doteky, s nimiž ona souhlasila. Následně přidal, že spíše než na konferenci ho to táhlo na promoci, která se také v budově koná, kde viděl, že jsou mladé studentky.

„Jestli by teď někdo měl vycházet do ulic, tak by měl vycházet do ulic kvůli prolomení mlčenlivosti advokátů,“ řekl Kubera s tím, že je to skutečně závažné téma. Me Too je podle něj spíš projevem korektnosti až hyperkorektnosti. S ní by se mělo bojovat se slušností a s humorem. Kubera odmítl, že by v důsledku kampaně měl přestat být galantní nebo dokonce flirtovat se ženami.

Kubera také zpochybnil protest hollywoodských hereček. Věří, že v době, kdy usilovaly o roli, jednaly jinak, než když si za peníze za ní utržené pořídily černé šaty, aby mohly protestovat proti sexuálnímu obtěžování.

Jaká zranění přináší dobrovolný sex?

Sexuolog Radim Uzel se pokusil shrnout historii sexuálního obtěžování. Začal tedy citovat Danteho Aligieri. Zmínil, že v současnosti došlo ke změně, protože ženy používají líčidla, aby zdůraznily svoji sexualitu, takže je to pro muže náročnější. „Určitý stupeň sexuálního nátlaku či násilí provází naši historii celé věky,“ zmínil Uzel.

Jako soudní znalec prý řeší, jestli ženy přišly k zraněním při sexu dobrovolně či nedobrovolně, což je podle něj velice obtížné, protože i muži ve sprchách se dle něj chlubí šrámy, které jim způsobily rozjařené milenky.

Uzel následně přiznal, že sám plácá po pozadí sestřičky v nemocnici, ale vybírá si je podle tváře. Když ví, že narazí, tak to nedělá. Sám pak označil protestující venku za typy, které by rozhodně neobtěžoval.

Bývalý politik a poradce premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) Cyril Svoboda označil kampaň Me Too za snahu být in. „Já jsem také atraktivní, také je o mně zájem, já jsem to také zažila,“ shrnul Svoboda, co si asi myslí ženy, které se ke kampani připojily. Vyzval, aby ženy měly odvahu být „out“

Janáčková: Sex je obchod

Moderátor Karel Havlíček v polovině akce vysvětlil, že zatím nevystoupila žádná žena či odbornice na problematiku genderu, protože většina nabídku odmítla. Pozvání ale přijala sexuoložka Laura Janáčková, která se rozhodla ostatním osvětlit sexuální zvyklosti, kdy sex je podle ní pouze otázkou obchodu. Doložila to průzkumem, podle něhož 84 procent žen nabízí sex za plnění domácích povinností a desetina ho pak nabízí jako protihodnotu za dárek.

„Samička si vždycky vybírá podle nějakých kritérií. Ženy si vybírají muže podle zdrojů, ochotu se o ně podělit a až na třetím místě je vzhled,“ uvedla s tím, že za zdroje chtějí muži atraktivitu – tedy mládí, zdraví, plodnost, případně panenství. Upozornila pak, že ženy líčením simulují svoji vzrušenost, kdy zvýrazněním očí předvádí ovulaci a zvýrazněním rtů předstírají vzrušení.

Svůj proslov uvedla tím, že řekla, že každý den souloží 200 milionů lidí na celém světě. Během jejího proslovu pak podle propočtu bude mít pohlavní styk 700 tisíc lidí. Na závěr chtěla Janáčková pustit video s tučňáky, což se jí na několikátý pokus povedlo. Dokazuje, že samička tučňáka poskytne sex, když jí samec donese kámen.

I sociolog Petr Hampl věří, že sex je obchodním artiklem. Důvodem je podle něj naše evoluční nastavení, kdy muži mají rozšiřovat své sémě a ženy mají vybírat, komu poskytnou své vajíčko. V rámci námluv by tedy podle něj ženy měly být dobývány. Kampaň Me Too jde podle něj proti tomuto trendu a zhoršuje celou situaci, která už je tak pohnutá krizí mužství.

„Pro ženy by mělo být snadné odmítat nechtěnou pozornost,“ zmínil Hampl s tím, že by volil metodu fackování než přidání se ke kampani Me Too. Sdělil, že muži jsou méně empatičtí, a proto nemusí tušit, že je jejich zájem ženám nepříjemný. Pokud by pak muž dál trval na svém a třeba zneužíval svého nadřízeného postavení, tak by to už podle něj měly řešit orgány činné v trestním řízení.

Je kampaň MeToo msta?

Soudce Městského soudu v Praze Ladislav Hejtmánek varoval před označením pachatele trestného činu na sociální síti. Musí to být podle něj velice obtížné, jak pro oběť, která musí ještě podstoupit koloběh řízení, tedy výslechy ale i veřejné stání před soudem. Pachatele pak má podle Hejtmánka potrestat stát a nikoli rozrušený dav.

„Nejznámější případy kampaně MeToo mi spíš připomínají obměnu elit, ke které v Americe dochází. Nechci tvrdit, že by obviněné známé osobnosti byly fajn hochy nebo i ženami,“ uvedl Hejtmánek. Dodal, že za většinou případů v kampaní Me Too bude podle něj především msta. A pokud je skutečně pomsta hybatelem, tak varuje, že to neskončí kritikou, ale může dojít až k veřejnému lynči.

Advokát Stanislav Balík začal své vystoupení odhalením, že byl v roce 1999 také sexuálně obtěžován, když s ním na nějakém kongrese chtěla tančit opilá manželka jeho kolegy. „Silně se ke mně přitiskla a řekla mi, že jsem: ‚Best dancer of the world!‘“ popsal Balík.

V odlehčeném duchu pak pokračoval. Věří, že americká módní vlna se až do Česka nedostane, případně že nebude mít takové následky.

Lidé proti konferenci protestovali

Proti složení hostů na konferenci protestovali venku studenti a absolventi Univerzity Karlovy a dalších prestižních univerzit. Chtěli se tak distancovat od celé akce.

Proti konferenci protestovalo venku v dešti několik lidí. Postupem času se jejich počet zvětšil na pár desítek.

„Navzdory tomu, že se sympozium prezentuje jako názorově neutrální, je ze seznamu vystupujících zřejmé, že se jedná pouze o představitele kritiků kampaně MeToo, kteří v minulosti bagatelizovali fenomén sexuálního obtěžování (Daniela Kovářová) nebo samotnou existence diskriminace (Stanislav Křeček),“ uvedli organizátoři protestu v pozvánce na sociálních sítích.

Vadilo jim také, že na akci nebyli pozváni žádní akademici, kteří se problematice práva, diskriminace a genderu dlouhodobě věnují. „Sama Univerzita Karlova přitom disponuje řadou odborníků a odbornic, které se diskriminací, sexuálnímu násilí a dokonce obtěžování přímo na vysokých školách věnují,“ vysvětlili dále.

Demonstrujícím také vadilo, že mezi diskutujícími nejsou dostatečně zastoupeny ženy.