Konference řeší, zda je Me Too o ponižování nebo chce zakázat flirtování

Zásadní projev přednesl místopředseda Nejvyššího soudu Fiala. Ten vysvětlil, že „Me Too“ vnímá především jako téma ponižování kohokoli kýmkoli. Odmítl tedy, že by mělo společnost a lidi rozdělovat.

Připomněl, že se to dělo i na vojně, kde docházelo k ponižování mezi muži. Například když služebně starší vojáci pálili nováčkům dopisy. „Tehdy jsem si uvědomil, jak strašně nesnáším, když někdo někoho ponižuje psychicky i fyzicky,“ upřesnil Fiala. Odpovědí na ponižování podle něj má být slušnost.

Dodal, že cílem kampaně Me Too má být vyrovnání a nikoli pomsta. „Nechce se mi tedy věřit, že by bylo něco špatného, když dámě pomohu do kabátu nebo jí podržím dveře,“ vysvětlil.

S humorem se pokusil svůj příspěvek pojmout senátor a primátor města Teplice Kubera. Ten upozornil, že doba je vymknutá z kloubů. „Už jsem zaregistroval, že se genderky rozčilovaly, že je tu málo žen a že jsme je nepozvaly. Ono to není o sexu, ale o advokátech,“ uvedl Kubera v reakci na protest, který se konal venku.

Dále zažertoval, že je se svojí ženou už od 14 let a získal si jí především harašením, tedy doteky, s nimiž ona souhlasila. Následně přidal, že spíše než na konferenci ho to táhlo na promoci, která se také v budově koná, kde viděl, že jsou mladé studentky.

„Jestli by teď někdo měl vycházet do ulic, tak by měl vycházet do ulic kvůli prolomení mlčenlivosti advokátů,“ řekl Kubera s tím, že je to skutečně závažné téma. Me Too je podle něj spíš projevem korektnosti až hyperkorektnosti. S ní by se mělo bojovat se slušností a s humorem. Kubera odmítl, že by v důsledku kampaně měl přestat být galantní nebo dokonce flirtovat se ženami.

Kubera také zpochybnil protest hollywoodských hereček. Věří, že v době, kdy usilovaly o roli, jednaly jinak, než když si za peníze za ní utržených pořídily černé šaty, aby mohly protestovat proti sexuálnímu obtěžování.

Je kampaň Me Too msta?

Soudce Městského soudu v Praze Ladislav Hejtmánek varoval před označením pachatele trestného činu na sociální síti. Musí to být podle něj velice obtížné, jak pro oběť, která musí ještě podstoupit koloběh řízení, tedy výslechy ale i veřejné stání před soudem. Pachatele pak má podle Hejtmánka potrestat stát a nikoli rozrušený dav.



„Nejznámější případy kampaně Me Too mi spíš připomínají obměnu elit, ke které v Americe dochází. Nechci tvrdit, že by obviněné známé osobnosti byly fajn hochy nebo i ženami,“ uvedl Hejtmánek. Dodal, že za většinou případů v kampaní Me Too bude podle něj především msta. A pokud je skutečně pomsta hybatelem, tak varuje, že to neskončí kritikou, ale může dojít až k veřejnému lynči.

Advokát Stanislav Balík začal své vystoupení odhalením, že byl v roce 1999 také sexuálně obtěžován, když s ním na nějakém kongrese chtěla tančit opilá manželka jeho kolegy. „Silně se ke mně přitiskla a řekla mi, že jsem: ‚Best dancer of the world!‘“ popsal Balík.

V odlehčeném duchu pak pokračoval. Věří, že americká módní vlna se až do Česka nedostane, případně že nebude mít takové následky.

Lidé proti konferenci protestovali

Proti složení hostů na konferenci protestovali venku studenti a absolventi Univerzity Karlovy a dalších prestižních univerzit. Chtěli se tak distancovat od celé akce.

Proti konferenci protestovalo venku v dešti několik lidí. Postupem času se jejich počet zvětšil na pár desítek.

„Navzdory tomu, že se sympozium prezentuje jako názorově neutrální, je ze seznamu vystupujících zřejmé, že se jedná pouze o představitele kritiků kampaně Me Too, kteří v minulosti bagatelizovali fenomén sexuálního obtěžování (Daniela Kovářová) nebo samotnou existence diskriminace (Stanislav Křeček),“ uvedli organizátoři protestu v pozvánce na sociálních sítích.

Vadilo jim také, že na akci nebyli pozváni žádní akademici, kteří se problematice práva, diskriminace a genderu dlouhodobě věnují. „Sama Univerzita Karlova přitom disponuje řadou odborníků a odbornic, které se diskriminací, sexuálnímu násilí a dokonce obtěžování přímo na vysokých školách věnují,“ vysvětlili dále.

Demonstrujícím také vadilo, že mezi diskutujícími nejsou dostatečně zastoupeny ženy.