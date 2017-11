Severokorejské rodině hrozí deportace do vlasti, otec oroduje i u Trumpa

Zvrátit sled události se nyní snaží otec rodiny, který v roce 2015 uprchl do Jižní Koreje. Muž, který si přál být označen jen jako Lee, předal BBC video určené pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Na nahrávce prosí, aby Čína jeho rodinu nedeportovala zpět do totalitní KLDR. „Přál bych si, aby čínský prezident Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump přemýšleli o mém dítěti jako o jejich vnukovi a poslali je do svobodné Jižní Koreje,“ říká Lee ve videu.

Zmiňuje, že jeho rodinu by po vrácení do KLDR čekal zlý osud. „Stále slyším své dítě, jak mě volá mým jménem. Vidím ho v chladné cele, jak volá svého otce. A já nemohu dělat nic,“ cituje Severokorejce BBC.

Čína uprchlíky vrací, konvencím OSN navzdory

Čína při řešení těchto případů často volí navrácení uprchlíků do vlasti, a to i přesto, že v roce 1951 podepsala Úmluvu OSN o uprchlících. Ta signatářům ukládá, aby nevraceli běžence zpět, pokud by je vystavili riziku pronásledování či mučení.

„Severokorejští uprchlíci a jejich rodiny v zámoří si zaslouží mezinárodní podporu. Vlády po celém světě a komisař OSN pro uprchlíky by měli vyzvat Čínu, aby přestala posílat Severokorejce zpět přes hranice, kde by čelili mučení, nuceným pracím, sexuálnímu zneužívání a horším věcem,“ řekl Phil Robertson, zástupce ředitele organizace Human Rights Watch pro charitu v Asii.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunyingová sdělila, že Peking tyto záležitosti důsledně řeší v souladu s domácím a mezinárodním právem a humanitárními zásadami.

Počet severokorejských občanů v Jižní Koreji klesl podle úředníků v Soulu během letošního roku o 13 %. Pokles pravděpodobně způsobilo posílení bezpečnosti hranic jak KLDR, tak Čínou. Podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení uteklo od ledna do konce srpna do země z KLDR 780 lidí.