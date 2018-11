HRW: Ženy v KLDR jsou zneužívány tak často, že už to považují za normální

Organizace zprávu založila na rozhovorech s 54 Severokorejkami, které z izolované komunistické země utekly. HRW uznala, že pracovala s příliš úzkým vzorkem.

Dotazované ženy nicméně podaly svědectví o sexuálním zneužívání, které je natolik běžné, že mnoho ze zpovídaných žen nerozumělo tomu, že vynucený sex by neměl být každodenním jevem, uvedl jeden z vyšetřovatelů.

„Mocní muži jednají beztrestně a když si strážný nebo policista vybere ženu, ta nemá na výběr než splnit cokoliv, co muž žádá, ať už jde o sex, peníze nebo další laskavosti,“ píše britský list The Guardian s odkazem na zprávu.

Jedna ze zpovídaných žen Oh Jung-hee popsala, že mnozí muži v KLDR ženy považují za „sexuální hračky“. „Děje se to tak často, že už si nikdo ani nemyslí, že je to problém. Ani si neuvědomujeme, že nás to rozhodilo. Ale jsme lidé a cítíme to. Takže někdy v noci zničehonic začneme plakat a nevíme proč,“ vypráví.

„Tento problém vládu neohrožuje,“ řekl agentuře Reuters výkonný ředitel HRW Kenneth Roth. „A z toho důvodu je obzvlášť děsivé, že vláda nedělá nic, aby sexuálnímu zneužívání ze strany představitelů státní moci zabránila,“ dodává.

Roth dále připomíná změny, které s sebou po celém světě přineslo hnutí #MeToo. Severokorejská vláda ovšem podle něj navzdory ekonomickým reformám a vůli zemi modernizovat ve věci sexuálního násilí nečiní nic.

Ženy, s nimiž HRW vedla rozhovory, vypověděly, že sexuálního zneužívání a znásilňování se dopouštějí policisté, dozorci ve vězeních, a dokonce i úředníci, kteří dohlížejí na rostoucí soukromý trh - ti údajně vymáhají úplatky ve formě sexuálních úsluh.

„Paradoxně je ohroženo mnoho žen, které hrají důležitou roli v uvolňování ekonomiky, o němž severokorejský vůdce Kim Čong-un tvrdí, že mu na něm záleží,“ zdůrazňuje Roth.

Zatímco Soul a Washington se pokoušejí se Severní Koreou upevnit diplomatické vztahy, organizace hájící lidská práva a skupiny severokorejských přeběhlíků v Jižní Koreji tvrdí, že se jim nedaří sehnat peníze, musí snižovat počet pracovních míst, omezovat své programy a je na ně vyvíjen tlak, aby Pchjongjang nekritizovaly.

Vyšetřovatelé OSN upozorňují na to, že v Severní Koreji lidé hladoví, jsou vězněni z politických důvodů a popravováni. Vyšetřovatelé jsou toho názoru, že šéfové bezpečnosti, ba možná i Kim by měli stanout před mezinárodním soudem, připomněla agentura Reuters. Z politických důvodů je v KLDR vězněno 80 až 120 tisíc lidí, uvedla minulý rok OSN.