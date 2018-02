KLDR pomáhá Asadovi s výrobou chemických zbraní, tvrdí nová studie

Z KLDR do Sýrie v letech 2012 až 2017 putovalo asi čtyřicet nelegálních zásilek s materiálem vhodným k výrobě chemických zbraní. Syrská agentura pro vědu a výzkum údajně za tyto dodávky zaplatila Pchjongjangu přes několik nastrčených firem.

Podle dokumentu, který by měl být zveřejněn vvpolovině března, do Sýrie z KLDR dorazily například nerezové ventily, teploměry a speciální kyselinovzdorné dlaždice určené pro závody na chemické zbraně. Podle agentury AP do Sýrie přišlo 13 kontejnerů s dlaždicemi, které by pokryly plochu 5000 metrů čtverečních.

V dokumentu vypracovaném expertním panelem OSN rovněž stojí, že v syrských vojenských zařízeních byli spatřeni severokorejští raketoví odborníci a severokorejští technici „pokračují v práci v zařízeních na výrobu chemických zbraní a raket v syrských lokalitách Barzá, Adra a Hamá“.



Už loni v září se objevily zprávy, že mezi Sýrií a Severní Koreou probíhá spolupráce na poli chemických, raketových a konvenčních zbraní. Syrská vláda podle BBC expertnímu panelu OSN vzkázala, že jediní Severokorejci pobývající v Sýrii jsou sportovci a trenéři.

Vzpomínky na sarin

Sýrie s likvidací zásob svých chemických zbraní souhlasila poté, co v roce 2013 při sarinovém útoku ve východní Ghútě na severovýchodním předměstí Damašku zemřely stovky lidí. Vláda Bašára Asada byla však i poté opakovaně obviňována z nasazení chemických zbraní.



Například minulý rok byl sarin použit při útoku v islamisty ovládané provincii Idlíb, při kterém zahynulo osmdesát lidí. OSN a Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) věří, že za útokem stály Asadovy jednotky a Spojené státy reagovaly odpálením desítek střel Tomahawk na Asadovu základnu, z níž byl útok údajně podniknut. Damašek vinu odmítá.

OPCW se nyní zabývá také zprávami o použití chlóru při útocích na východní Ghútu, kterou se nyní Asadovy jednotky chystají po pěti letech obléhání obsadit. Boje v poslední baště povstalců u Damašku pokračují i ve středu, podle exilové organizace SOHR se syrské armádě a jejím spojencům podařilo pokročit na jejím východním okraji. Informaci však zatím nepotvrdila syrská armáda ani povstalci.

Boje ve východní Ghútě pokračují

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek vyzval povstalce v Ghútě, aby odblokovali trasu určenou pro dopravu humanitární pomoci a k evakuaci lidí, kteří chtějí odejít. Rusko v pondělí vyhlásilo každodenní příměří, které má ve východní Ghútě trvat vždy pět hodin a umožnit využití tohoto koridou. V úterý sice příměří ráno začalo, ale brzy bylo porušeno a boje obnoveny.

Lavrov ve středu v Radě OSN pro lidská práva (HRC) v Ženevě prohlásil, že Rusko bude nadále podporovat syrskou armádu a pomůže jí „zcela zničit teroristickou hrozbu“. „Vyzýváme členy takzvané americké koalice, aby zajistili v oblastech spadajících pod jejich kontrolu stejný přístup pro humanitární pomoc, a to včetně uprchlického tábora Rukbán a celého území kolem Tanfu,“ řekl Lavrov.

Koalice vedená Spojenými státy působí hlavně na severu a východě Sýrie. Rukbán leží u jordánské hranice a je v něm na 50 000 Syřanů. Jordánsko přístup do tábora až na výjimky blokuje od roku 2016, kdy byl v oblasti Rukbánu spáchán atentát a připravil o život sedm jordánských pohraničníků. Tanf leží u syrské hranice s Irákem. Je tam vojenská základna, na níž američtí a britští vojáci cvičí oddíly zapojené do bojů proti Islámskému státu (IS).

Podle agentury AP působí ve východní Ghútě kolem 20 000 členů různých povstaleckých skupin, jež Damašek a Moskva souhrnně označují za teroristické. K al-Káidě se ale podle AP hlásí několik set těchto bojovníků. Nejsilnější skupinou je Armáda islámu (Džajš al-Islám), která má dnes 10 000 bojovníků. Jde o islamistickou milici, která se ale v Sýrii několikrát střetla s al-Káidou i IS.