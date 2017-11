Diplomat KLDR v Pákistánu přišel o tisíce lahví whisky. Zisk měl jít Kimovi

Tři muži vykopli dveře a následující tři hodiny odváželi svůj lup, vzpomínají sousedé diplomata KLDR Hyon Ki Yonga na incident z minulého měsíce. Ten poté, co se o vloupání dozvěděl, okamžitě spěchal na policii. „Byl naštvaný a znepokojený. A velmi ustaraný,“ vypověděl policista, který ho vyslýchal.

Z rezidence zmizelo na 1 200 lahví whisky značky Johnnie Walker, 200 krabic vína, 60 beden s pivem a desítky lahví tequily. To je mnohem víc alkoholu, než by Hyon Ki Yong mohl se svými přáteli vůbec spotřebovat. Pokud by tedy nebyli celé dny pod obraz. A také mnohem víc, než by podle pákistánských kvót mohl oficiálně dovézt.

Kvóty totiž zahraničním diplomatům umožňují, aby přijali každé tři měsíce dodávku celkem 378 litrů alkoholu. Severokorejská ambasáda v Islamabádu však tvrdí, že vše bylo dovezeno legálně a se všemi patřičnými dokumenty.

Její diplomaté si jen mezi březnem a prosincem loňského roku do Pákistánu nechali poslat čtyři alkoholové zásilky. Ty obsahovaly třeba 10,5 tisíce lahví francouzského Bordeaux, 17 tisíc plechovek Heinekenu či 646 lahví šampaňského. Dodávky do země putovaly přes Spojené arabské emiráty.



BBC kromě kvót poukazuje ještě na nařízení, podle kterého musí dovezený alkohol zůstat na ambasádě. V soukromé Yongově rezidenci, odkud jej zloději odnesli, tedy neměl co dělat.

Případ tak ukazuje další způsob, jakým mohou Severokorejci své sankcemi stíhané zemi vydělávat peníze v zahraničí. Extrémně přísné sankce na KLDR uvalily Spojené státy ke konci září.

„Nikdy předtím země nečelila tak tvrdým postihům. Nevím, jestli s takovými postihy přežije další rok. Lidé budou umírat,“ uvedl tehdy bývalý severokorejský top manažer Ri Jong-ho, který emigroval do USA.

Jakékoliv peníze navíc se režimu Kim Čong-una hodí. Severokorejští občané své zemi vydělávají jako gastarbeitři v zemích Perského zálivu, Rusku i Číně a díky modernímu otrokářství do státní kasy KLDR plynou miliardy dolarů. Diplomaté mají úkol o to jednodušší, že díky svému postavení nemusejí u dováženého alkoholu platit clo.

Na černém trhu by diplomat vydělat přes tři miliony korun

Na pákistánském černém trhu by se ukradené pití prodalo až za 150 tisíc dolarů (zhruba 3,3 miliony korun). Tam ho kupují nejen muslimové obcházející přísný zákaz konzumace alkoholu, ale i pákistánská menšina křesťanů, hinduistů a sikhů. Ta má sice hříšné nápoje povolené, v běžných obchodech je však nenajde.

Zloději, ze kterých se nakonec vyklubali policisté, podle Reuters přišli připravení a věděli, co mají hledat. Kromě alkoholu diplomat přišel také o dva diamanty a tři tisíce dolarů v hotovosti.

Zda policisté pátrali na vlastní pěst, nebo šlo o připravenou policejní akci, není jasné. Jednou z verzí je, že vyšetřovatelé sice měli pověření se do rezidence vloupat, ale zadržený alkohol si nechali pro sebe. A jen kvůli tomu byl na ně vydán zatykač.



Letošní případ z Islamabádu není prvním, kdy se severokorejské kšeftování s alkoholem v Pákistánu provalilo. Před dvěma lety byli podle The Times zatčeni dva diplomaté poté, co prodávali pivo a whisky za přemrštěné ceny přímo v ulicích města Karáčí, kde má KLDR po metropoli druhé diplomatické zastoupení.



Manželé, identifikováni pouze příjmením Chong, alkohol nakoupili na své diplomatické pasy a Pákistáncům jej pak nabízeli za pětkrát vyšší cenu. V Karáčí se měl odehrávat i případ ještě o dva roky starší, píše list The International Business Times. I tehdy severokorejští diplomaté nabízeli v zemi zákázané pití za vysoké částky.