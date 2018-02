Před startem olympiády vojenská přehlídka za hranicí. KLDR předvedla i rakety

Agentura AP uvedla, že k vidění byly nejmocnější severokorejské strategické zbraně, pravděpodobně včetně raket dlouhého doletu Hwasong-14 a Hwasong-15. Analytici se domnívají, že tyto rakety jsou potenciálně schopné dosáhnout pevninské území Spojených států. Předvedena byla patrně také raketa středního doletu Hwasong-12, kterou Severní Korea loni dvakrát pokusně odpálila přes japonské území.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v projevu na přehlídce označil KLDR, která disponuje rovněž jadernými zbraněmi, za „vojenskou mocnost světového formátu, navzdory těm nejhorším sankcím“. Armádu své země Kim vyzval, aby se udržovala ve stavu vysoké bojové připravenosti tváří v tvář Spojeným státům a jejich následovníkům.

„Dokud bude na Zemi přetrvávat imperialismus a pokračovat nepřátelská politika USA vůči KLDR, poslání naší armády, jímž je ochrana naší země, lidu a míru, se nezmění,“ dodal Kim.

Podle jihokorejských zdrojů se přehlídky jako přímí účastníci nebo diváci zúčastnily desítky tisíc lidí. Vidět bylo mimo jiné tanky a další vojenská vozidla.



Načasování události vyvolalo podle BBC kritiku ze strany USA, neboť je to poprvé za 40 let, kdy se každoroční akce konala už v únoru. Stálá armáda KLDR byla sice založena 8. února 1948, ale v předešlých letech Pchjongjang slavil výročí vždy 25. dubna.

Severokorejská oslava se konala den před zahájením zimních olympijských her v Jižní Koreji. KLDR na olympiádu do jihokorejského Pchjongčchangu vyslala svou delegaci a oznámení o severokorejské účasti na olympiádě snížilo napětí na Korejském poloostrově po opakovaných severokorejských raketových a jaderných testech.

Soul zvažuje obnovení turistických zájezdů do KLDR

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení ve čtvrtek uvedlo, že je ochotno zahájit diskusi o obnově turistických zájezdů do severokorejského letoviska v Diamantových horách. Musí být ale zajištěna bezpečnost turistů a splněny podmínky vztahujících se k severokorejskému jadernému programu, dodalo podle agentury Reuters ministerstvo. Návštěvy turistů z Jižní Koreje byly pro chudou KLDR v minulosti vítaným zdrojem zahraniční měny.



Cesty jihokorejských turistů do Diamantových hor byly pozastaveny v roce 2008 poté, co byla v této oblasti jedna z jihokorejských turistek zastřelena severokorejským vojákem, když omylem vstoupila do zakázané vojenské zóny.

„Vnímáme zájezdy do Diamantových hor jako projekt, který je významný pro mezikorejské vztahy,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Ministerstvo pro sjednocení naopak odmítlo, že by nyní nastal vhodný čas pro debatu o znovuotevření společné korejské průmyslové zóny Kesong ležící na severokorejské straně hranice. Kesong Jižní Korea uzavřela v roce 2016 v reakci na raketové a jaderné testy KLDR. Podle Soulu využívala Severní Korea devizy z Kesongu na nákup materiálu pro své zbrojní programy.