Kim slibuje ekonomický rozvoj. Severokorejci cítí, že by mohlo být lépe

Mezikontinentální balistické rakety, o nichž se předpokládá, že mohou doletět až nad území Spojených států, zůstaly v hangárech. To má přinejmenším symbolickou hodnotu.

Velkolepá prezentace těchto střel by byla ve světě brána jako provokace. A toho se vůdce Kim Čong-un zřejmě chtěl vystříhat. Podle analytiků tímto smířlivým gestem naznačuje, že bere vážně slib, který dal prezidentu Trumpovi. Ostatně, koncem minulého týdne vyjádřil Trumpovi „neochvějnou důvěru“ a konstatoval, že věří, že denuklearizace Severní Koreje se podaří uskutečnit do konce jeho prezidentského období.

Ještě jedna věc týkající se včerejších mamutích oslav kulatého výročí byla poměrně nezvyklá. Neobvyklý prostor byl věnován důrazu na rozvoj ekonomiky.

„To samo o sobě naznačuje, že Kim měl v úmyslu zdůraznit vážnost své nové strategické linie, o níž začal hovořit,“ uvedl pro agenturu AP americký expert Ankit Panda.

Ta spočívá právě v úsilí o pozvednutí ekonomiky. Některé spekulace dokonce naznačovaly, že Kim pronese na oslavách zásadní projev, v němž oznámí sázku na ekonomické reformy čínského typu. K tomu nakonec v neděli nedošlo. Jak tvrdí ekonomičtí experti, možná proto, že Kimovi přišlo v tuto chvíli netaktické zveřejňovat svou vizi. Jeho letošní překvapivá diplomatická ofenziva sice přináší výsledky v pocitové rovině, nic konkrétního v kapse však zatím nemá.

Kim, který usiluje o zvýšení světové prestiže své země, hovoří na téma vybudování hospodářské prosperity velice často. Podle řady komentátorů je to také důvod, proč začal vyjednávat se Spojenými státy a letos několikrát navštívil Peking. Bez zahraničních znalostí a masivních investic z ciziny, které by případné reformy podpořily, jsou totiž jeho představy holou utopií, to Kim velice dobře ví.

Severokorejci očekávají hospodářské změny

Jak tvrdí například novináři, kteří měli možnost Severní Koreu v posledních měsících navštívit, panuje tam v této souvislosti napjaté očekávání. Mnozí Severokorejci věří, že v brzké budoucnosti dojde na hospodářském poli k velkým změnám, jiní se naopak obávají, že pokud sbližování se světem nevyjde, bude ještě daleko hůř.

„Dokud budeme mít v čele našeho maršála, je naše budoucnost zářivá,“ citoval list The Washington Post jistého soudruha Taka, který pracuje ve Wonsanu, rodném městě kimovské dynastie. Tam již pocítili dopady vůdcových představ – Kim tam nechal zbudovat zbrusu nové přímořské letovisko, kam se už nyní hrnou čínští turisté a na životní úrovni místních je to znát.



„Myslím, že v příštích letech zažijeme mnoho překvapení. Plány už jsou projednávány,“ dodal. Podobné sny nejspíš mají mnozí další Severokorejci. O tom, že za mladého vůdce si budou žít přece jen lépe.

Ovšem ve zbídačené zemi, kde všechno prakticky záleží na rozhodnutí jediného muže, to může být ještě pořádná loterie.

Zatím Kim dokázal vzbudit nejen doma naději. Jak říkají jihokorejští experti, bude nicméně z jeho strany nutné slova podpořit činy. Jako příklad takového činu uvádějí přinejmenším zlidštění pověstných severokorejských gulagů, kde podle různých zpráv živoří na 100 000 lidí. O potřebě denuklearizace nemluvě.