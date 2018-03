Kim poprvé vyjel do ciziny, nečekaně se objevil v Číně, tvrdí agentura

18:14 , aktualizováno 18:14

Kim Čong-un přijel podle zdrojů agentury Bloomberg nečekaně vlakem do Číny. Je to patrně jeho první známá zahraniční cesta od doby, co vede KLDR.