Peníze, pneumatiky i nitroděložní tělíska. Nemocnice lákají nové sestry

Na nejvyšší částky lákají nemocnice na Karlovarsku. Sestrám, které nastoupí do nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči, kraj poskytne náborový příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V prvním roce dostane nová sestra 100 tisíc korun, zbývajících 50 tisíc korun pak o rok později.

„Jen v nemocnici v Chebu chybí celkem 90 zdravotních sester, lepší situace ale není ani v ostatních zdravotnických zařízeních,“ uvedl krajský radní Jan Bureš. Náborové příspěvky se vztahují také na fyzioterapeuty a radiologické asistenty, kteří patří v nemocnicích ke stejně „nedostatkovým profesím“, jako jsou praktické a všeobecné sestry.

„Celkem jsme na náborové příspěvky vyčlenili pro rok 2018 částku 3,35 milionu korun,“ vyčíslil Bureš. Dodal, že v případě vyčerpání této částky v letošním roce bude hledat zdroje na navýšení celkové sumy v rozpočtu kraje. Začátkem října evidoval krajský úřad prvních pět žádostí o náborový příspěvek.

Náborová kampaň nesehrála tak významnou roli

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj pak zájemkyně láká na až sto tisíc korun hrubého. Částku vyplácí ve dvou částech – polovinu dostane zaměstnanec po prvním odpracovaném měsíci, zbylou částku po uplynutí zkušební doby.



K zajímavým benefitům se dostanou i sestry nastupující do nemocnic na Vysočině. Kraj totiž poskytuje příspěvky zaměstnancům nastupujícím do krajských nemocnic a záchranné služby. „U nelékařů jde o částku 50 až 80 tisíc korun podle získané způsobilosti v daném oboru, rovněž s pracovním úvazkem 0,6 až 1,0 a délkou setrvání v pracovním poměru po dobu tří let,“ nastínila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová. Do minulé středy kraj vyplatil příspěvek 37 nelékařům v částce 2 490 000 korun.

Také v jihlavské nemocnici chybí z nelékařského zdravotnického personálu především všeobecné sestry. Nemocnice Jihlava příspěvek letos udělila 29 sestrám a lékařům. „Je zde podmínka setrvat v nemocnici tři roky,“ nastínila Ludmila Pysková z nemocnice Jihlava.

Kde chybí sestry? Nejvíc obyvatel na jeden úvazek sestry či porodní asistentky připadalo v roce 2017 ve Středočeském kraji (185). Jen o 20 obyvatel méně (164) připadá na jednu sestru na Liberecku. Následuje Jihočeský kraj (148), Pardubický kraj (146) a Zlínský kraj (144).

Zdroj: NZIS

Krajská nemocnice T. Bati na Zlínsku pak nastupujícím sestrám nabízí až 50 tisíc korun. Do konce září jí odešlo na mateřskou dovolenou 31 sester, nastoupilo jich 60. „Ale lze jen těžko říci, jakou roli u nich sehrál náborový příspěvek,“ komentovala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.



Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (MMN) láká sestry na 30 až 50 tisíc korun. „Nedostatek není kritický, abychom museli omezovat provoz, ale vytváří veliký tlak na výkon zdravotníků a organizaci práce,“ popsal situaci v nemocnici Jiří Kalenský z MMN.

Nemocnice potřebuje sestry především na internu, chirurgii, ARO, JIP a následnou péči. „Náborová kampaň nesehrála zase tak významnou roli, šlo o jednotky případů, nikoli o více než deset,“ doplnil Kalenský.

Padesát tisíc korun však nabízí hned několik zařízení: například nemocnice Pardubického kraje, nemocnice v Litoměřicích, v Přerově či ve Šternberku. Ještě o deset tisíc víc pak zájemkyním nabízí Masarykova nemocnice v Rakovníku.

Stabilizační příspěvky jsou už běžné

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje nabízí nastupujícím sestrám příspěvek mezi 15 tisíci a 40 tisíci korun. „Podmínkou je setrvání v pracovním poměru alespoň 18 měsíců a plný úvazek,“ uvedla Magdaléna Doležalová z ZHKHK. Pro nemocnici v Náchodě k tomu přidává ještě příspěvek 3500 korun na ubytování.

V nemocnicích Královéhradeckého holdingu chybí přibližně 60 zdravotníků.„Sestry nejvíce chybí například v ARO či chirurgii v Náchodě (9 lidí), v Rychnově nad Kněžnou na interně a ARO (14 lidí). Jičín potřebuje nejvíce LDN, Interna (3+4) a porodní asistentky (4 lidi). Jinak je to po jednom, dvou lidech na oddělení,“ uvedla Doležalová.

Stabilizační příspěvky už podle Doležalové patří běžným benefitům ve všech nemocnicích a slouží především k motivování pracovníků. „Není bohužel tou motivací, díky které by sestry přišly. Obecně je prostě nedostatek sester s potřebnými specializacemi (například ARIP). Dnes je takový příspěvek spíše standardem,“ doplnila.

Levné pneumatiky a nitroděložní tělíska

V Nemocnici Český Brod získá nastupující sestra či fyzioterapeut až 40 tisíc korun. „Jelikož je v našem zařízení přiměřená fluktuace (sestry se stěhují, odchází do důchodu, na mateřskou dovolenou...), sestry potřebujeme přijímat stále,“ uvedla Hana Dokoupilová z Nemocnice Český Brod. Podle ní náborový příspěvek s nabíráním nových zaměstnanců rozhodně pomohl.

„Jestliže se zaměstnanec rozhoduje mezi více zdravotnickými zařízeními, pak pochopitelně zvažuje a náborový příspěvek může být pro někoho rozhodující,“ doplnila Dokoupilová. Masarykova nemocnice v Rakovníku pak nastupujícím sestrám nabízí až 60 tisíc korun.

I přesto, že ve Středočeském kraji nabízí nemocnice většinou částky „jen“ v řádu desítek tisíc korun, nastupující sestra je může získat hned v několika nemocnicích. Například v nemocnici v Neratovicích, v Hořovicích či v Mělníku.

Kromě náborových příspěvků však nemocnice získávají zaměstnance i na zvýhodněné ubytování, dotované stravování či na umístění dětí do nemocničních školek. Některá zařízení pak jdou ještě dál a své zaměstnance vábí dokonce na levnější pneumatiky a slevy na servis aut, další pak například na aplikaci nitroděložních tělísek pro zaměstnankyně zdarma.