Berlín chce po Británii důkazy o ruské vině na otravě Skripala

„To protiřečí tomu, co jsme předtím slyšeli od britských politiků, a určitě to zvýší tlak na Británii, aby předložila další důkaz o tom, že stopy přesvědčivě vedou do Moskvy,“ řekl Erler v rozhovoru s televizí ARD. Zároveň dodal, že informace tajných služeb patrně vedly Británii k tomu, že v souvislosti s pokusem o vraždu bývalého agenta obvinila přímo ruského prezidenta Vladimira Putina.



„Zjevně z britské strany existovaly takové zprávy, založené na informacích tajných služeb, takže nejen Porton Down sehrál svou roli, ale také dodatečné informace,“ řekl Erler. „Ale ty nejsou veřejně známy, a nyní je tu tlak na to, aby bylo těchto informací odhaleno více, jinak celá věc není transparentní,“ dodal Erler. miloš

Deník The Times přitom ve čtvrtek přišel s tvrzením, že britští vyšetřovatelé byli s použitím vědecké analýzy a zpravodajských informací schopni už ve dnech bezprostředně po útoku identifikovat zdroj látky, která otrávila Skripala a jeho dceru (viz Británie našla tajnou ruskou laboratoř, kde vyrobili novičok, tvrdí deník).

Německo stejně jako Británie, USA a další západní státy kvůli útoku z 4. března vypovědělo ruské diplomaty. Rusko reagovalo recipročně. Erler zdůraznil, že stupňování napětí mezi Západem a Ruskem musí skončit. Vyzval rovněž Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), aby provedla nezávislé vyšetřování kolem jedovaté látky použité při útoku na Skripala.