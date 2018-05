Nevěřili jsme, že přežijí, říkají lékaři pečující o Skripalovy

Skripal a jeho dcera byli 4. března nalezeni v bezvědomí na lavičce v Salisbury, kde se bývalý ruský agent po své emigraci do Británie usadil. Lékaři, kteří je v místní nemocnici ošetřovali, nyní pro BBC zavzpomínali, že zpočátku vůbec netušili, co jim je. Dokonce si nějaký čas mysleli, že se předávkovali opioidy.

Jenže když stejné symptomy postihly i policistu Nicka Baileyho, který zasahoval na místě, kde Skripalovy našli, začali se obávat neznámé nákazy. „Panovala vážná obava, jak moc se to rozšíří,“ řekla britské stanici vrchní sestra Lorna Wilkinsonová.

„Dostali jsme se do fáze, kdy jsme se od dvou ojedinělých případů dostali k něčemu, co skutečně může zasáhnout všechny a vyžádat si mnoho obětí? To jsme v tu chvíli skutečně nevěděli,“ dodala Wilkinsonová. Lékaři se také obávali, že podivnou chorobou by se mohl nakazit i personál nemocnice.

Jenže pak policie zjistila, že Skripal býval ruským dvojitým agentem. A objevilo se podezření, že se ho někdo pokusil zlikvidovat. Nemocnice vyhlásila mimořádnou situaci a do jejích útrob se nastěhovali policisté, kteří měli Skripalovy chránit.

Dlouhodobé dopady? Upřímně řečeno, nevíme

„Když jsme si poprvé uvědomili, že je to nervová látka, tak jsme očekávali, že nepřežijí,“ zavzpomínal lékař Stephen Jukes. „Byli jsme připraveni vyzkoušet všechny druhy léčby. Zajistit jim tu nejlepší klinickou péči. Ale všechny důkazy naznačovaly, že nepřežijí,“ dodává.

Podle zdravotníků v přežití Skripalových hrály klíčovou roli tři věci: bleskový převoz na jednotku intenzivní péče, aplikace silných sedativ, která měla zabránit potenciálnímu poškození mozku, a pomoc ze strany expertů na bojové látky z vojenského výzkumného centra Porton Down.

Lékaři proto mohli postupem času Skripalovým snížit dávky sedativ, vyndat jim intubaci z úst, kterou byli připojeni na dýchací přístroj, a provést jim tracheotomii. A když opět začali mluvit, začali jim na základě rad z Porton Down podávat mix léků, které nastartovaly produkci klíčového enzymu acetylcholinesterázy (nervově paralytické bojové látky blokují jeho funkci a způsobují nervosvalovou paralýzu - trvalý stah svalů - v celém těle, což vede k smrti udušením).

Julija Skripalová byla z nemocnice propuštěna 9. dubna, její otec 18. května. Nyní pokračují v léčbě na utajeném místě. Lékaři připouštějí, že dopady otravy na dlouhodobý zdravotní stav Skripalových nedokážou odhadnout. „Upřímná odpověď je, že to nevíme,“ řekla v rozhovoru s BBC zástupkyně nemocnice Christine Blanshardová.

Léčba byla deprimující, promluvila Skripalová 24.5.2018: