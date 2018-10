Skripala v Česku sledovali stejní muži, kteří ho podle Britů otrávili

Jedním z podezřelých je Alexandr Miškin, který byl dosud znám jako Alexander Petrov. Do Česla přicestoval v říjnu roku 2014 a byl ubytován v jednom z ostravských hotelů, poté se přesunul do Prahy. Informoval o tom iRozhlas.

Druhý muž, Anatolij Čepiga, vystupující pod jménem Ruslan Boširov navštívil Prahu 11. října 2014.

„Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu,“ cituje iRozhlas.cz zdroj ze zpravodajských služeb.

O jejich návštěvu se později zajímala i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Vzhledem k tomu, že probíhá vyšetřování případu, nechtějí případ komentovat.

„Bezpečnostní informační služby informace tohoto typu zásadně nekomentují,“ řekl mluvčí Ladislav Šticha.

Sergej Skripal přijel do České republiky ve druhé polovině října 2014 krátce po tom, co do země vstoupili i muži, kteří podle britských vyšetřovatelů o necelé čtyři roky později usilovali jak o život Skripala, tak jeho dcery Julije.

„Otázky překročení hranice České republiky občany cizích států spadají do působnosti příslušných orgánů ČR, kterým doporučujeme adresovat Vaše dotazy. S úctou Velvyslanectví Ruské federace v České republice,“ přišlo z oficiálního e-mailu ambasády v Praze.



Na výletě

Rusové, které britské úřady obvinily z otravy bývalého agenta Sergeje Skripala, prý byli v Británii na turistickém výletě. Město Salisbury, kde Skripal bydlel, navštívili údajně jen kvůli jeho katedrále. Ve městě byli jen hodinu, protože zmokli, a tak se raději vrátili do Londýna. Řekli to během vystoupení v ruské státní televizi.

Skripal a jeho dcera Julija se v jihoanglickém městě Salisbury v březnu přiotrávili nervově paralytickou látkou novičok. Oba strávili několik týdnů v nemocnici, ale nakonec útok nervovou látkou přežili. V červenci však zemřela Britka, která s látkou novičok přišla rovněž do styku.

Británie z útoku na Skripalovy obvinila Rusko a její závěry podpořily také Spojené státy, Německo nebo Francie. Podle britské premiérky Theresy Mayové šlo o operaci schválenou na nejvyšších místech ruského státu. Moskva ale jakýkoli podíl na otravě popírá.