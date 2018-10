Skripal je šmejd a zrádce, řekl o agentovi otráveném novičokem Putin

„Zdá se, že některé informační zdroje prosazují teorii, že Skripal by skoro něco jako lidskoprávní aktivista,“ řekl Putin na kongresu o energetice v Moskvě.

„Byl to jen zrádce. Zrádce své vlasti. To je takový koncept: zrádce vlasti. A on byl jedním z nich. Je to jenom šmejd, to je celé,“ dodal ruský prezident.

Putin prohlásil, že mediální skandál kolem Skripala propukl uměle a soupeření tajných služeb je věčné. „Cožpak se rozmíšky mezi tajnými službami zrodily včera? Špionáž je, jak známo, stejně jako prostituce jedna z nejdůležitějších profesí na světě. Nikdo ji nezrušil a zrušit ani nemůže,“ podotkl Putin.

Sergej Skripal a jeho dcera Julija se stali terčem útoku nervovým jedem novičok letos v březnu v jihoanglickém Salisbury. Díky péči lékařů přežili a nyní se nacházejí pod ochranou britských úřadů na neznámém místě.

V červenci zemřela Britka Dawn Sturgessová, která s látkou novičok přišla rovněž do styku - podle vyšetřovatelů prostřednictvím lahvičky od parfému, v které vrazi jed do Británie přepravili a kterou její partner našel. Londýn z incidentu viní Rusko, útok podle něj mají na svědomí dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Moskva jakoukoliv odpovědnost za incident odmítá.

„Co je to za hovadinu?“

„Chcete tvrdit, že jsme otrávili ještě navíc nějakého člověka bez přístřeší?“ komentoval ruský prezident smrt chudé tulačky Sturgessové. „Když se občas na tu věc dívám, prostě se divím: přijeli nějací chlapi a začali v Británii trávit bezdomovce. Co je to za hovadinu? Copak pracují v čištění města?“ pokračoval Putin.

Podle Putina Rusko nemá zapotřebí nikoho trávit. „Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?,“ prohlásil.

Skripal dlouhá léta působil jako agent ruské vojenské rozvědky a v 90. letech se nechal naverbovat britskou tajnou službou MI6. Ruská tajná policie ho v roce 2004 zatkla kvůli podezření, že Londýnu vyzradil desítky ruských agentů.



Zrádci vždycky skončí špatně

Putin ještě letos v květnu Skripalovi popřál hodně zdraví. „Dej mu Bůh zdraví, jsme vskutku velmi rádi,“ prohlásil Putin, když byl Skripal v květnu propuštěn z nemocnice (více zde: Otráveného Skripala propustili z nemocnice, Putin mu přeje dobré zdraví)

Sám Putin v dobách Sovětského svazu působil jako agent ruské KGB v Drážďanech a po rozpadu SSSR stál zhruba rok v čele následnické organizace FSB. V minulých letech už dal několikrát najevo opovržení k ruským agentům, kteří začali dodávat informace západních zpravodajským službám.

„Zrádci vždycky skončí špatně,“ řekl například před osmi lety na adresu Alxandra Potějeva, který Američanům vyzradil identitu deseti ruských agentů žijících zdánlivě obyčejným životem v USA. Američané je později na vídeňském letišti vyměnili s Moskvou za čtyři jiné Rusy, již dříve odsouzené za údajnou špionáž pro Západ. Šlo o největší výměnu od konce studené války. Mezi čtveřicí vyměněných Rusů byl i Skripal.