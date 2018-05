Naučili zdravě vařit kuchaře ve stovkách škol, teď míří do domovů pro seniory

Stravování seniorů je složité. Často jedí celkem málo, nebo naopak příliš mnoho a k tomu mají navíc své zažité zvyky. „Senioři často ztrácí zájem o jídlo. To může ovlivnit zhoršené polykání, trávení nebo i finance,“ uvedla zástupkyně projektu Pestrá strava Ivana Bednářová. Správná strava s dostatkem vitamínů a minerálů je však velmi důležitá, protože může pomoci při různých nemocech, ale také prodloužit život.

„Chceme jim ukázat i jiné formy jídel, než na které jsou zvyklí. Ty chceme naučit připravovat i personál v domovech pro seniory, aby mohli zařadit do jídelníčků jednoduché, ale chutné alternativy svačin,“ dodala Bednářová.



Nutriční poradkyně Monika Tělupilová, která je garantkou projektu, uvedla, že při nevhodném stravování s nižším obsahem bílkovin dochází k postupnému ubývání svalové hmoty. „S klienty proto společně připravíme nutričně hodnotné svačiny, jako je například pomazánka z červené řepy, čočkový salát nebo bulgur s ovocem,“ popsala Bednářová.

S ubýváním svalové hmoty souvisí i snížená aktivita. „Svalová síla se snižuje o 15 procent každých deset let po 50. roce věku a o 30 procent každých deset let po 70. roce,“ uvedla Tělupilová. Do programu pro seniory proto výživoví poradci zařadili i jednoduché posilovací cviky, které mohou zamezit úbytku svalových vláken.

Jídlo pro seniora je třeba více okořenit

První akce projektu Pestrá strava pro seniory už proběhla v Domově pro seniory V podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. „Senioři byli tak nadšení, že pro ně zřídili v domově nový pravidelný kroužek vaření,“ řekla zástupkyně projektu Bednářová.

U seniorů je však třeba měnit stravovací návyky velmi pozvolna. Jídlo by také mělo být chuťově výraznější a obsahovat víc koření, aby bylo schopné dostatečně stimulovat chuťové buňky,“ upozorňuje praktická lékařka Jana Všetičková.

Celostátní projekt Pestrá strava funguje úspěšně již čtvrtým rokem. Zatím se ale soustředil pouze na základní školy. „Doposud ho využilo už 290 základních škol po celé republice,“ hodnotí Bednářová.



Hlavním cílem projektu je doporučit a zařadit kvalitní potraviny bez zbytečné chemie do školních jídelen, kantýn, bufetů a nově i domovů pro seniory. Snaží se změnit dnes často špatně zavedené stravovací návyky. „Zapojit se může v podstatě jakákoli základní škola nebo zařízení pro seniory. V každém kraji má totiž projekt svého zástupce - nutričního terapeuta,“ vysvětluje Bednářová.