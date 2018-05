Policie šetří aplikaci pro seniory za tři miliony. Používá ji sedm lidí

Mobilní aplikaci Turistiáda vyvíjeli pro Svaz důchodců Milan Dvořák a Josef Nývlt několik let. Účelem aplikace je motivovat seniory, aby nachodili co nejvíc kilometrů – k tomu jim pomáhá přehlednými mapami či doporučeními na zajímavá místa.

Na vývoj aplikace autoři získali dotaci od ministerstva pro místní rozvoj téměř tři miliony korun. Nyní si však stěžují, že je po schválení dotace spolek od projektu odstavil.

„Z toho, co vím, tak peníze, které byly vyčerpány, nebyly téměř jistě použity v souladu s pravidly. Třeba část peněz byla investována do naprosto nesmyslných věcí. Například předsedové krajů dostali chytré telefony,“ uvedl Nývlt pro server iRozhlas.cz.

To potvrdil i tehdejší šéf svazu Oldřich Pospíšil. Zodpovědné je však podle něj za to nové vedení spolku, který nedávno změnil název na Senioři České republiky.

Když si Dvořák chtěl o svém podezření promluvit s novým prezidentem spolku, exsenátorem Vladimírem Drymlem, kontaktoval ho viceprezident Miloslav Mrština s údajnou nabídkou peněz z dotačního programu. „Když to sečtu, celkem šlo o více jak půl milionu korun,“ uvedl Dvořák pro iRozhlas.cz.



Mrština obvinění odmítá. „Proč já bych mu to nabízel? Nikdy nic takového, vím to stoprocentně. Já jsem mu jen četl ze smlouvy, co vyškrtli za peníze,“ komentoval Mrština pro server. Dvořák ale tvrdí, že si rozhovor nahrál. Současně podal trestní oznámení na zneužití dotace a podplácení.

Jen sedm uživatelů

„Mohu potvrdit, že takové trestní oznámení prověřujeme a to pro podezření z trestného činu dotační podvod. Prověřování jako takové nemá zatím konkrétní závěr,“ potvrdil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Policisté v současnosti vyslýchají svědky. Při vyšetřování už podle serveru narazili na padělané doklady.



Dryml popírá, že by s dokumenty měl cokoliv společného. „Opravdu nevím, jak se tam doklady dostaly a kdo je udělal. Já na to koukal jako zjara, protože to není možné. My máme jasně dané doklady, jak mají vypadat podle určitých čísel,“ rozvedl Dryml. Kontrolu projektu plánuje i ministerstvo pro místní rozvoj.

Aplikaci navíc podle zjištění Radiožurnálu aktivně používá jen sedm lidí. „Bylo mi slíbeno, že se to zlepší. Teď je to asi kvůli počasí nebo já nevím,“ komentoval to Dryml.