Dluhy i důchod padesát tisíc. Senátoři na odchodu přiznávají majetek

Byl to jeden z nevyhrocenějších okamžiků uplynulých senátních voleb. Dva dny před druhým kolem v Praze 2 vyzval někdejší protikorupční aktivista a v té době senátor snažící se o obhajobu funkce Libor Michálek svého protikandidáta Marka Hilšera, aby v jeho prospěch z boje odstoupil.

Michálek totiž podpořil Hilšera v prezidentské volbě a ten mu to měl prý takto vrátit. Jenže to se nestalo a Hilšer Michálka s převahou porazil.

Co teď bude bývalý úředník Michálek dělat, není jasné. Na dotazy MF DNES neodpověděl. Zřejmé je tak jen to, že ze Senátu odchází s nesplacenými závazky – hypotéku ve výši 1,37 milionu korun, jak uváděl ke konci minulého roku.

Druhou nejvyšší hypotéku – rovný milion korun – uvedl ve svém přiznání lékař a končící senátor za Litoměřice Hassan Mezian z ČSSD. Ten ovšem oproti Michálkovi vydělal za prvních deset měsíců tohoto roku už 1,74 milionu korun.

Hypotéku ve výši 968 tisíc přiznala i končící dlouholetá senátorka ODS architektka Daniela Filipiová, která ale zase uvádí, že ji živí i překlady nebo projektování. Loni si také pořídila auto za více než milion korun. Jaké, to MF DNES neupřesnila.

Auto – Škodu Fabii – si v loňském roce za necelých 360 tisíc korun koupil i Jaromír Jermář, jehož majetkové přiznání působí v porovnání s ostatními trochu kuriózně. Mimo jiné v něm totiž uvádí, že od Zemědělského družstva Sever Loukovec dostal 3 001 korun.

Vysvětlení toho je ale prosté. „Těch 3 001 korun je za pronájem jednoho hektaru polí, které má Zemědělské družstvo Loukovec pronajaté a hospodaří na něm,“ vylíčil MF DNES Jermář.

Cenné papíry nebo akcie drží Zdeněk Berka (ČSSD) a Jiří Šesták (STAN). Hodnotu nicméně nevyčíslili.

Důchod padesát tisíc

Sedm z devatenácti končících senátorů pak ve svých přiznáních zmínilo, že jim už také kromě základního senátorského platu ve výši 75 900 korun náleží důchod.

Vůbec nejvyšší má vědkyně a někdejší šéfka Ústavu experimentální medicíny Eva Syková, která za deset měsíců letošního roku dostala 481 418 korun. Měsíčně si tak přišla na zhruba 48 tisíc korun.

Celkem 233 400 korun obdržela končící senátorka a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová (za Zelené). Přes dvě stě tisíc dostali od České správy sociálního zabezpečení také sociální demokrat Jan Látka (214 990 korun) nebo Lubomír Franc (206 tisíc korun).

Končící sociálnědemokratická senátorka Milada Emmerová drží zase prvenství v aktivitě. Vedle Senátu zvládala působit ve výboru pro zdravotnictví a sociální věci Krajského úřadu Plzeňského kraje, ve spolku Soužití 2001, Fakultní nemocnici v Plzni a také na tamní lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Kolik za to dostala peněz, neuveřejnila.

V oznámení o příjmech, kde se přiznávají částky vyšší než sto tisíc korun, Emmerová zaškrtla, že žádné takto vysoké příjmy neměla.

Druhou nejaktivnější byla Eva Syková, která působila v několika vědeckých a výzkumných společnostech. To všechno jí vyneslo necelých 685 tisíc, které si vydělala vedle senátního platu, jak uvedla ve svém majetkovém přiznání.

To musí všichni politici odevzdávat ze zákona. A to jak při zvolení do funkcí, tak průběžně vždy do 30. června následujícího kalendářního roku, a také v momentě, kdy funkce opouštějí.

Zveřejňovat musejí politici informace i o nabytých nemovitostech, pořízení cenných papírů, o obdržených darech, další výdělky, ale i kolik si půjčili.