Do zastupitelstev kandiduje přes 200 tisíc lidí, třetinu tvoří ženy

Zároveň s ní Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil i kompletní seznam kandidátů volebních stran pro říjnové volby do zastupitelstev obcí a do Senátu (seznam kandidátů do Senátu najdete v tomto článku) Parlamentu České republiky.

Podle celkových informací z registračních úřadů se o křesla v zastupitelstvech utká o 17 tisíc méně kandidátu, než tomu bylo v roce 2014 ve volbách do obecních zastupitelstev.

Největší výběr z kandidátních listin budou mít voliči v Praze a v obci Kateřinice na Vsetínsku, kde se podle statistik zaregistrovalo 29 kandidátních listin. Celkem jich ČSÚ registruje 25 307. Celkem se budou komunální volby konat ve 14 767 stálých volebních okrscích.

Pouze 33 procent z celkového počtu kandidátů tvoří ženy. Průměrný věk je 47 let, dvěma nejstarším kandidátům - mistrovi Zdeňku Bečkovi a důchodkyni Vlastě Moravcové - je 94 let. Bez politické příslušnosti je celkem 83 procent kandidátů.

Nejmladšímu kandidátu do Senátu ČR je stále 39 let

O 27 křesel v senátních volbách se uchází celkem 194 mužů a 42 žen. Celkem tedy 236 kandidátů. Z hlediska věku je mezi kandidáty nejvýrazněji zastoupena skupina nad 60 let, takových uchazečů je víc než 38 procent. Padesátníků je zhruba 36,5 procenta, mladších kandidátů je rovná čtvrtina. Jejich průměrný věk je 56 let.

Nejstarším kandidátem je Rudolf Karel Mazáč za uskupení DOST JE DOST ! Občané za svá práva. Osmasedmdesátiletý dirigent a režisér bude o zvolení usilovat v Praze 4. V hlavním městě se do voleb přihlásil také nejmladší kandidát. Ekonoma a bývalého náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta, kterému je nyní 39 let, vyslali v Praze 8 do voleb Piráti. Věku 40 let, který je podmínkou pro zvolení do Senátu, dosáhne koncem září, jen necelé dva týdny před volbami.

Největší výběr - z 16 adeptů - budou mít voliči v Praze 8. Naopak nejmenší konkurence je na Náchodsku, Šumpersku a Vsetínsku, kde se utká šest kandidátů.

Volby se na základě rozhodnutí prezidenta republiky budou konat 5. a 6. října. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne o týden později.