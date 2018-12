Senátoři rozhodnou o platech. Vadí mi to vydírání, že „musíme“, říká Horník

„Mně vadí to, že Poslanecká sněmovna nám posílá návrhy zákonů, a to není jenom tento, na poslední chvíli, a vždycky je to takový ten trošku vyděračský způsob. To musíte schválit, jinak to nezačne platit 1. ledna. A já se s tím nechci ztotožňovat, nechci s tím být spojovaný,“ řekl iDNES.cz den před hlasováním místopředseda Senátu Jan Horník z klubu STAN, jednoho ze dvou nejpočetnějších v horní komoře parlamentu

„Byl na to celý rok, času dost. To veřejnost neví samozřejmě, ta to vidí hodně konfliktně. Je připravený pozměňovací návrh, který byl schválen v hospodářském výboru, se kterým jsem schopen se skoro ztotožnit,“ uvedl Horník.

Oč jde? Základní plat poslance či senátora je letos 75 900 korun. Podle již dříve schválených pravidel by měl tento plat vyskočit na 90 600 korun, což vyplývá z toho, že by mělo jít o 2,75násobek průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. První vláda Andreje Babiše už na jaře navrhla, aby skok nebyl tak razantní, ale aby i pro rok 2019 platil koeficient 2,5, což by znamenalo, že by se základní platy zákonodárců zvýšily na 82 400 korun, k čemuž politici dostávají příplatky za parlamentní funkce či za dojíždění.

Poslanci dlouho zdržovali projednání zákona o svých platech

Většina Sněmovny pak několik měsíců bránila projednání tohoto návrhu, jinými slovy poslanci sabotovali, že by podle vlády měli dostat přidáno méně. Nakonec si Piráti a SPD Tomia Okamury vynutili mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž vládní návrh nakonec prošel. Stále ale není jisté, zda parlament projedná a prezident Miloš Zeman zákon podepíše včas, aby nárůst platu politiků nebyl přece jen dvacetiprocentní.

Senátní hospodářský výbor navrhl úpravu, s níž by senátoři měli zákon poslancům vrátit. Jde o to, aby pro příští rok platil koeficient 2,55 a pro rok 2020 koeficient 2,65. To by znamenalo pro příští rok základní plat 84 tisíc korun měsíčně a pro rok 2020 by šlo o 87 300 korun za měsíc.

„Na hospodářském výboru byl přijatý pozměňovací návrh, který ten koeficient rozvolňuje do více roků. Myslím, že to je velmi rozumný kompromis,“ řekl iDNES.cz Petr Šilar, šéf senátního klubu lidovců, třetího největšího v Senátu.

Nemám jasno, pere se to ve mně, řekl šéf senátorů ODS

Šéf senátního klubu ODS a místopředseda strany Miloš Vystrčil

„My máme klub ve středu ráno, teprve tam dáme nějaké doporučení. Zatím u nás není vůbec jednotný názor. I já jsem takový trochu rozpolcený. Jedna varianta je, že si toho nebudeme všímat, to znamená necháme to už projít, jak to přišlo ze Sněmovny. Druhá varianta je, že se pokusíme dosáhnout toho, aby došlo k naplnění zákona, tak jak byl kdysi přijat. Zajímají mě názory ostatních kolegů a do jisté míry se v tomto možná nechám ovlivnit nějakým většinovým stanoviskem. Já v tom úplně jasno nemám, pere se to ve mně,“ uvedl pro iDNES.cz den před hlasováním o platech politiků šéf senátního klubu ODS a místopředseda strany Miloš Vystrčil.

Pokud senátoři zákon, který schválila Sněmovna, odmítnou, nebo ho vrátí s pozměňovacím návrhem, budou se muset poslanci mimořádně kvůli svým platům sejít mezi vánočními svátky a Silvestrem. Poslanci ANO, Piráti a SPD už dali najevo, že by mimořádné jednání Sněmovny bylo 28. prosince, aby zákon ještě do konce roku mohl podepsat prezident Miloš Zeman.