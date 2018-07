Senátoři vyškrtli Mašínovou ze seznamu navržených na vyznamenání

Když totiž organizační výbor Senátu přišel v polovině června s tím, že by Mašínová měla dostat medaili, reagovala na to pro iDNES.cz slovy: „Z takových rukou nemůžu nic přijmout. Nikdy, nikdy, nikdy.“

A uvedla, co jí na Zemanovi vadí. „Takové individuum, co nás cpe nás na Východ, do Kremlu, Číňanům, je podle mě nedůvěryhodné a nebezpečné,“ řekla Mašínová.

Ze seznamu, který posílají na Hrad, senátoři ve čtvrtek vyřadili i jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka. Bývalý europoslanec KSČM a velvyslanec v Moskvě byl v předběžném seznamu navržen na Řád bílého lva, ale senátoři ho odmítli ve čtvrtek podpořit.

Horní komora parlamentu naopak podpořila návrh na ocenění plukovníka Vladimíra Košana, který v srpnu 1968 jako velitel holešovského výsadkového pluku odmítl vpustit sovětské okupační vojáky do budovy kasáren.

Mezi senátní kandidáty na vyznamenání jsou také bývalá tenistka Helena Suková, režisér Jiří Svoboda nebo Marie Šupíková a Pavel Horešovský, kteří jako děti přežili vyhlazení Lidic.

Prezident Zeman ale návrhy senátorů i poslanců nemusí brát vůbec v potaz a může vyznamenat lidi zcela podle svého gusta.