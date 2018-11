Senát volí předsedu. Rozhodne se mezi Hamplem a Kuberou

Poprvé za 22 let existence Senátu se vybíral předseda komory hned ze tří kandidátů. Občanští demokraté nominovali na funkci dosavadního místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS), Starostové svého místopředsedu Jana Horníka (STAN). Třetím kandidátem je pak za lidovce Václav Hampl.

První volební kolo vyhrál Kubera se ziskem 35 hlasů z 81 odevzdaných, Hampl dostal 22 hlasů a Horník 18 hlasů. Dva hlasy byly podle předsedy senátní volební komise Jaroslava Větrovského (za ANO) neplatné.

Současný předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že pokud nebude ani jeden ze současných kandidátů zvolen, další volba se patrně uskuteční v pátek.

Senátoři kromě předsedy budou volit i místopředsedy Senátu, kterých by mělo být celkem pět, tedy o jednoho více než dosud, a to mimo jiné kvůli snaze zachovat zásadu poměrného zastoupení.



Adepty jsou dosavadní předseda Senátu Milan Štěch za ČSSD, nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů.

O funkci místopředsedy by se ucházeli také Kubera a Horník v případě, pokud by neusedli do předsednického křesla. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.

Senátoři žádají od Babiše vysvětlení

Vedle obsazení postů v horní komoře Parlamentu se chtějí senátoři zabývat i situací okolo premiéra Andreje Babiše (ANO). Na své řádné schůzi, která by měla být ve čtvrtek, požádá předsedu vlády o vysvětlení. Dohodli se na tom zástupci čtyř opozičních senátorských klubů ODS, STAN, KDU-ČSL a Senátor 21, které nyní mají v horní komoře pohodlnou většinu. Podle nich by měl Andrej Babiš situaci, která mimo jiné souvisí s jeho střetem zájmů, řešit odstoupením z čela vlády.



Senátoři zmíněných stran zároveň podpořili postoj šesti opozičních stran ve Sněmovně, které podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě.