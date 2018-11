Senát si zvolí nové vedení, rozhodovat se bude mezi třemi adepty

Osmnáctičlenné kluby občanských demokratů a Starostů do klání o místo v čele horní komory nominovaly Jaroslava Kuberu za ODS, který byl místopředsedou Senátu, a místopředsedu STAN Jana Horníka. Patnáctičlenný klub KDU-ČSL navrhl nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla.



Senátoři mezi nimi rozhodnou v tajné volbě. Nepředpokládá se s ohledem na patové rozložení sil, že by některý z nominovaných vyhrál už v prvním kole. Do druhého kola by se pak s ohledem na dosud vyjádřenou podporu měli dostat Kubera a Hampl a novým šéfem horní komory by se tedy měl stát jeden z nich.

Místopředsedů Senátu bude po deseti letech znovu pět, tedy o jednoho více než dosud, a to mimo jiné kvůli snaze zachovat zásadu poměrného zastoupení. Adepty jsou dosavadní předseda Senátu Milan Štěch za ČSSD, nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů.

O funkci místopředsedy by se ucházeli také Kubera a Horník v případě, pokud by neusedli do předsednického křesla. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.