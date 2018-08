Kandidát SPD do Senátu káže proti islámu, ale zve Araby do českých lázní

20:00 , aktualizováno 20:00

Kandidát do Senátu na Karvinsku Bohdan Kufa (SPD) má v programu, že chce zabránit šíření islámu v Česku. Také by rád znemožnil muslimům, aby si pořizovali zdejší nemovitosti nebo podnikali. Přitom na propagačním spotu Lázní Darkov zve k návštěvě klienty z Blízkého východu. Redakci iDNES.cz vysvětlil, že je to byznys a turisté sem jezdí jen na časově omezenou dobu.