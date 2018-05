Senátorům vadí slabá docházka ministrů. Řešíme problémy lidí, reagoval Babiš

„Poslední dobou je praxí, že účast členů vlády zde včetně premiéra je velmi slabá,“ uvedl Štěch. Pokud by se situace nezlepšila, zkomplikovalo by to vztahy mezi vládou a Senátem, řekl.

Podle senátora Václava Hampla (za KDU-ČSL a Zelené) je vláda „na výletě“. „Někdo říká, že maká, a my tady sedíme a makáme, ale čekáme na toho, kdo předkládá zákony,“ uvedl předseda senátorů STAN Jan Horník. Podotkl, že Babiš do Senátu na rozdíl od svého předchůdce téměř nezavítal.



Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil označil přístup vlády za „nezodpovědný a liknavý“. Pokud se nynější situace nezmění, Vystrčil to bude chtít projednat na příští schůzi horní komory.



Z jednání se kromě nemocného ministra zahraničí Martina Stropnického omluvili mimo jiné ministři školství Robert Plaga, práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a také Babiš, ačkoli měli zdůvodnit projednávané materiály.

Kabinet na jednání zastupují ministři financí Alena Schillerová a průmyslu Tomáš Hüner. V jeho případě je to podle místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) trest za to, že chybně postupoval v případě kauzy lithium. Kubera ironicky navrhl, že by tento ministr mohl některé ostatní zastoupit trvale.

„Vláda pracuje denně 16 hodin. Teď jsme už druhý den v moravskoslezském regionu a jsme na nohou od 6 hodin ráno, abychom řešili zdejší potřeby a problémy lidí, starostů i kraje. To si myslím, že je hlavní úkol vlády - dobře se starat o tuto zemi,“ napsal Andrej Babiš redakci iDNES.cz.