Drahoš neuspěl v senátních primárkách u Pirátů, Michálek porazil Hilšera

Pro Drahoše to neznamená, že by nemohl do Senátu kandidovat. Jen je to pro něj „políček“ od strany, o jejíž podporu se sám přihlásil.



Drahoš má ještě šanci v druhém kole primárek, které se uskuteční v druhé polovině dubna. V prvním kole potřeboval dostat 36 hlasů, dostal jich jen 33. Výsledky primárek Pirátů potvrdil iDNES.cz i šéf strany Ivan Bartoš.

Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš kromě kandidatury do Senátu, o který chce zabojovat na Praze 4, nedávno oznámil, že zakládá spolek Společně pro Česko.



Piráti schválili tři kandidáty do Senátu. Jednak současného senátora Libora Michálka, který v primárkách porazil dalšího neúspěšného prezidentského kandidáta Marka Hilšera a bude obhajovat post v Praze 2 a Praze 3.

Další je bývalá šéfka České inspekce životního prostředí Eva Tylová, která byla dříve také členkou Strany zelených a opustila ji spolu s Martinem Bursíkem. Ta se na Praze 12 utká s dalším neúspěšným prezidentským kandidátem Pavlem Fischerem.

A třetí potvrzený kandidát Pirátů v Praze do Senátu je ekonom Lukáš Wagenknecht, který byl dříve náměstkem Andreje Babiše na ministerstvu financí, ale pak se ve zlém rozešli. Wagenknecht v primárkách porazil lidovce Hayato Okamuru, který se do pirátského klání také přihlásil.