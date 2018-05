Pošlete více vojáků do Afghánistánu, Iráku i Mali, souhlasí senátní výbor

“Chceme působit v zemích jako dosud a v některých misích navýšit české zapojení na základě požadavku spojenců. Ve všech případech jde o nebojové a výcvikové úkoly. Chráníme tím ČR a Evropu před terorismem a nelegální migrací,” uvedla před výborem ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO).

Návrh komplexního mandátu na nasazení českých vojáků v zahraničních operacích ve druhé polovině letošního roku a v letech 2019 a 2020 počítá s tím, že ještě letos dojde k posílení misí v Afghánistánu, Iráku a v Mali až o 275 českých vojáků. Češi ovšem působí také na Golanských výšinách, Sinaji nebo v Kosovu.

Celkově by tak počet nasazených vojáků vzrostl z 806 v rámci současného mandátů na 1 081 vojáků pro zbytek roku 2018, na 1 191 vojáků v roce 2019 a 1 096 vojáků v roce 2020.

V dalších letech by totiž mělo také pokračovat nasazení v rámci takzvané předsunuté přítomnosti NATO (eFP) v Pobaltí v počtu do 290 vojáků. V příštím roce by také čeští stíhači s pěti letouny Gripen měli opětovně střežit vzdušný prostor pobaltských republik.

Výbor s návrhem jednohlasně souhlasil a doporučil ostatním senátorům, kteří se budou materiálem zabývat ve čtvrtek, jeho schválení. “Zahraniční mise naší armády a plnění spojeneckých závazků považujeme za velmi důležité a předložený návrh podporujeme,” uvedl předseda výboru František Bublan (ČSSD).

Návrat do Lógaru

Podle ministerstva obrany se v Afghánistánu vojáci zaměří více na výcvik a posílení bojových schopností jednotek afghánské armády. Znovu by se měli čeští vojáci vrátit do do provincie Lógar, za jejíž rekonstrukci Česká republika před časem zodpovídala. Nově zde mají cvičit speciální jednotku afghánské policie. Působit by měli také v provincii Herát a pomáhat s výcvikem afghánských vojáků.

Do Iráku by mohla zamířit jednotka protichemických specialistů. V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí. Česká armáda chce mít v zemi další jednotku, která by chránila a doprovázela vojáky výcvikové mise Evropské unie. Češi dosud střeží velitelství mise v Bamaku a podílejí se na výcviku tamější armády.

Způsob výcviku malijských jednotek se totiž změní. Instruktoři mají nově vyjíždět přímo k jednotkám a čeští vojáci by měli na starosti jejich bezpečnost. Do mise OSN, která také v Mali působí, by se pak mohl zapojit malý expertní tým do 30 lidí.