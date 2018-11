Pat v Senátu. Přetahovaná o lídra, ve hře Kubera, Horník a Hampl

Kromě toho na svou šanci čekají ještě lidovci, jejichž patnáctičlenný klub nabízí do čela horní komory parlamentu Václava Hampla.

Ve středu ráno převezmou osvědčení o zvolení senátory prezidentský kandidát Jiří Drahoš, který se přidal ke klubu Starostů a nezávislých, a Jiří Čunek z KDU-ČSL. Oni jediní byli zvoleni v prvním kole.

Ještě před tím se ráno setkají zástupci ODS, klubu Starostů a KDU-ČSL, aby se pokusili najít kompromis, jinak na ustavující schůzi Senátu 14. listopadu rozhodne bojové hlasování s nevypočitatelným výsledkem.



Rozložení sil v Senátu ODS 18 členů klubu

STAN 18

KDU-ČSL 15

ČSSD 13

Klub pro liberální demokracii 6

ANO 6

Nezařazení 5

Klíčové mohou být hlasy několika do žádného klubu nezařazených senátorů - třeba Pavla Fischera či Jitky Chalánkové, jejíž zvolení do Senátu za Prostějovsko teprve v úterý potvrdil soud.

Senátor za ODS Jan Oberfalzer v úterý po jednání klubu občanských demokratů potvrdil, že ODS se svého kandidáta Kubery do křesla šéfa Senátu nevzdá. „Z jednání teprve vyplyne, jestli jsme schopni se domluvit na jednotné podpoře, nebo bude-li každý klub postupovat sám,“ řekl Oberfalzer, než zástupci ODS zamířili za Starosty a nezávislými. „Já to považuji za naprosto nepravděpodobné,“ odvětil Oberfalzer na otázku, zda nakonec v křesle předsedy nezůstane Milana Štěch z ČSSD.

Kuberu podpoří ANO, Horník mu vytkl mlčení k „velrybářům“

„Je to čtyřikrát zvolený senátor, nevím kolikrát byl primátorem, je to jeden z nejpopulárnějších politiků z našich řad,“ popsal přednosti kandidáta ODS, dosavadního místopředsedy Senátu. Kuberu je připraven podporovat také klub ANO, ten má ale v Senátu nyní šest zástupců a až složí Miroslav Adámek slib, může jich být sedm.

„Podporuje mě můj klub, hledáme podporu dalších klubů,“ řekl Horník, šéf klubu Starostové a nezávislí. Vymezil se tvrdě proti Kuberovi, který je z Teplic. Horník kritizoval „velrybářské“ praktiky, tedy nakupování členů, s čímž zápolily ODS i ČSSD v Ústeckém kraji. „Jako člen ODS se nikdy proti tomu nevymezil,“ řekl Horník.

Kdyby neprošel on sám, kandidát lidovců Hampl by byl podle něj pro jeho klub přijatelnější než Kubera. „Je to jedno z možných řešení,“ uvedl Horník.