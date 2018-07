Do Senátu chtějí prezidentští kandidáti, slavný hokejista i expremiér

Bývalého hokejového reprezentanta, který se utká o křeslo v horní komoře parlamentu na Chrudimsku, čeká souboj s lidoveckým exministrem kultury Danielem Hermanem či trenérem rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petrem Novákem. Nováka nominovalo ANO, Martince SNK ED. V tomto volebním obvodu to zkouší i prezidentský kandidát Jiří Hynek, jehož nominovali Realisté.

Drahoš se utká se Sykovou, Hilšer také s Jaklem

Největšího Zemanova soupeře při prezidentské volbě Jiřího Drahoše čeká na Praze 4 pikantní souboj se současnou senátorkou Evou Sykovou, která byla minule zvolena za ČSSD, ale letos zkusí štěstí za hnutí ANO.

Drahoš a Syková se už totiž v minulosti utkali o post šéfa Akademie věd a když uspěl Drahoš, navrhl její odvolání z čela Ústavu experimentální medicíny, Důvodem bylo podezření, že její tým bral od některých pacientů při léčbě amyotrofické laterální sklerózy (ALS) peníze, ačkoli v klinických studiích mají mít léky zadarmo. Syková pak rezignovala. S Drahošem má ale „nevyřízené účty“.

Druhý neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer nejprve koketoval s možnou podporou od Pirátů, ale ti chtějí v senátním křesle na Praze 2 udržet Libora Michálka. V nabitém volebním obvodě ODS posílá do boje herce Vladimíra Kratinu a štěstí zde zkusí i Ladislav Jakl (kandiduje za SPD), spolupracovník exprezidenta Václava Klause.

A čtvrtý z letošních uchazečů o Hrad Pavel Fischer se pokusí do Senátu dostat také v Praze, pro změnu v Praze 12. Mezi jeho soupeři jsou exministr financí Ivan Pilný za ANO, bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová (nyní místní zastupitelka, kterou podpoří Piráti), exposlankyně Marta Semelová z utraortodoxního křídla KSČM a za SPD bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana a exšéf Psychiatrické léčebny Bohnice Ivan David.

Paroubek zkusí štěstí v Ostravě, Rath na severu Čech

Do horní komory parlamentu se zkusí dostat i bývalí ministři vlád ČSSD. Expremiér Jiří Paroubek, přestože nedostal oficiální nominaci strany, kterou vedl, bude kandidovat v Ostravě proti současnému senátorovi za hnutí Ostravak a horolezci Leopoldu Sulovskému a také třeba proti lékařce Zdeňce Crkvenjaš, manželce exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD. Ta ovšem kandiduje s podporou ODS a TOP 09.

Senátní volby se budou konat na třetině území státu. Vzejde z nich 27 nových senátorů. Nejvíce ztratit může ČSSD, která obhajuje vítězství ve 13 obvodech. Senátní volby ale také mohou přinést početní většinu vládní koalici ANO s ČSSD a podporou KSČM. Nyní v Senátu disponuje 31 křesly. K zisku většiny, tedy 41 křesel, by zástupci těchto stran museli vyhrát ve 24 obvodech.

Exministr zdravotnictví David Rath, který byl nedávno nepravomocně odsouzen na 8,5 roku za korupci, ohlásil kandidaturu do Senátu na Litoměřicku, kde seděl ve vazební věznici. Nominovala ho Česká suverenita.

Jeho soupeřem bude například dlouholetý starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který je kandidátem ODS, ale hlavně to, že všichni voliči budou vědět, že Rath by zvolením získal imunitu a Senát by musel rozhodovat o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Hodně sledovaný bude i senátní obvod Náchod, kde zkusí přeskočit do horní komory parlamentu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Jeho soupeři budou i bývalý policejní prezident a současný první náměstek hejtmana Hradeckého kraje Martin Červíček, jehož nominovala ODS. Za ČSSD v Náchodě kandiduje místostarosta Miroslav Brát a za komunisty bývalá poslankyně Soňa Marková.

Lidoveckému senátorovi Jiřímu Čunkovi, jenž se vložil do kauzy H-System a v pondělí byl se zástupci bytového družstva Svatopluk na jednání s premiérem Andrejem Babišem, se na Vsetínsku postaví třeba bývalý úspěšný dostihový trenér Radek Vraj za SPD.