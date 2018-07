Obce budou moci zakázat spalovaní ve starších typech domácích kotlů

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v Senátu řekl, že obce budou moci zakázal spalování v kotlech první a druhé emisní třídy ještě před zářím 2022. V té době začne platit zákaz provozu těchto kotlů. Zákaz by se mohl týkat i spalování hnědého uhlí, nedotkl by se ovšem těch, kdo mají kvalitnější domácí kotle vyšších tříd.

Prodloužení lhůty pro revize kotlů souvisí se snahou stanovit horní limit ceny těchto kontrol, které se nyní liší podle regionů a pohybují se až do několika tisíc korun. Lidé si budou moci vyhledat školeného odborníka v databázi ministerstva životního prostředí.

Dodavatelé benzinu a nafty budou moci započítávat do povinného minimálního podílu biopaliv dvojnásobně biopaliva, která byla vyrobena z použitých kuchyňských olejů a kafilerních tuků. Platilo by to i pro biopaliva, která se vyrábějí z odpadů a nepotravinářské biomasy, například z řas, slámy nebo glycerolu.