ODS, lidovci ani ANO nepodpoří radikální Dienstbierův návrh na úpravu voleb

Dienstbier navrhl, aby šli voliči o kandidátech do Senátu jen jednou, očíslovali kandidáty od jedničky, přes druhého v pořadí a tak dál a podle toho by se při přepočítávání hlasů zjistilo, kdo bude novým senátorem.

Návrh je podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila komplikovaný a neumožňuje voliči vyjádřit se jen pro kandidáta, kterého skutečně chce. Je špatný i matematicky. „Většinový názor klubu je, že návrh nebudeme podporovat,“ uvedl také předseda frakce KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar. Přestože lidovci podle něho původně jednokolový systém podporovali, nyní míní, že by se volební zákon takto měnit neměl.

„Myslím, že se o návrhu bude hlasovat napříč spektrem,“ řekl iDNES.cz v Senátu Dienstbier. Pro návrh podle něj nebudou ani někteří sociální demokraté, ale jiní senátoři z dalších klubů podle něj ano.

Šance Dienstbierova návrhu ale sráží, že ani ANO není nadšeno. Přitom právě šéf hnutí a premiér Andrej Babiš po senátních volbách podpořil, aby šli lidé hlasovat o senátorech jednou jednou. Ale i ANO si myslí, že Dienstbierův návrh přepočítání hlasů, když voliči seřadí kandidáty podle přijatelnosti, je příliš složitý.

Místopředseda senátního klubu ANO Jaroslav Větrovský ve středu mluvil o tom, že hnutí ANO má v programu zavedení jednokolové volby do Senátu, ale na základě většinového systému, tedy že vítězem je první na pásce.

Pokud by prošel Dienstbierův návrh, nemusel by vyhrát ten, kdo by měl nejvíc prvních míst, ale ten, který by nejméně voličům vadil. „Podobně se ale chová už současný dvoukolový systém,“ řekl iDNES.cz Dienstbier. Přepočítat, jak by dopadly letošní volby, nejde. Voliči totiž vybíral jednoho člověka a neseřadili ostatní podle jejich přijatelnosti.