Počet úmrtí kvůli selfie ve světě strmě roste, loni jich byla stovka

Úmrtími při pořizování selfie se letos zabývala studie indických vědců z metropole Dillí. Zjistili, že hlavně během posledních tří let výrazně narostl počet úmrtí spojených s tímto celosvětovým fenoménem.

Statistiku úmrtí způsobených selfie vede s velkým náskokem Indie, kde se stala zhruba polovina všech incidentů za posledních 6 let, které studie analyzovala. V květnu si muž pokoušel pořídit snímek se zraněným medvědem, šelma ho ale roztrhala. Ani ne dva týdny po tomto incidentu zemřelo desetiměsíční dítě. Matka ho upustila na eskalátoru v nákupním centru, když si s manželem chtěla udělat selfie.

„Když jen stojíte a fotíte se třeba s nějakou celebritou nebo podobně, nic se stát nemůže. Ale když fotíte a riskujete při tom, může být pořizování selfie nebezpečnou činností,“ uvedl Agam Bansal, vedoucí studie. Při pořizování selfie umírají především mladí lidé.

Neopatrnost při snaze získat co nejlepší fotografii stála letos život 18letého mladíka z Izraele, když navštívil Yosemitský národní park v USA. Spadl z více než 200metrové výšky právě při pořizování selfie na okraji útesu.

V roce 2015 přišli o život tři mladíci, když se chtěli vyfotit před přijíždějícím vlakem. Více než 40 lidí se zranilo, když nedbalo varování hasičů a fotografovali se před hořícím obchodem, kde vybuchl plyn.



Přes deset úmrtí spojených se selfie bylo za stejné sledované období v Rusku, USA a Pákistánu. Další spíše ojedinělé incidenty se staly například ve Španělsku, Turecku nebo v Číně.

Ind si chtěl udělat selfie, vlak mu přitom málem urazil hlavu.

Vědci poukázali na to, že počet těchto úmrtí nejvíce stoupl během posledních dvou let. Zatímco v letech 2011 a 2013 zemřelo dohromady méně než 10 lidí, v roce 2015 bylo již 50 úmrtí a hned další rok se počet úmrtí téměř zdvojnásobil. V roce 2017 zemřelo celkem 93 lidí po celém světě.



Nejvíce selfie zabíjí mladé lidí, kteří jsou také největšími původci a zároveň konzumenty tohoto fenoménu. Zemřely však i desetileté děti nebo lidé v důchodovém věku. Polovina zemřelých byla ve věku 20 až 29 let, a téměř 40 procent bylo ve věku od 10 do 18 let.

Nejvíce umírají muži

Ukazuje se, že selfie zabíjí v mnohem větší míře muže než ženy. Ti tvoří 72 procent všech úmrtí. Dřívější studie chování lidí na sociálních sítích ukázaly, že ženy sice fotí selfie mnohem více něž muži, ti však mají mnohem větší tendenci při této činnosti riskovat. Vstupují pak do míst, kam je například zakázaný vstup.

Ne všechny podobné incidenty jsou smrtelné, často lidé ale způsobí svou neopatrností velké hmotné škody. Takto například návštěvnice výstavy v Los Angeles při pořizování selfie srazila řadu vystavených děl a způsobila škodu za zhruba 200 tisíc dolarů.



Podle autorů studie je cestou k prevenci smrtelných nehod zřízení zón, kde je pořizování selfie zakázáno. V Indii již k tomuto kroku přistoupili na několika místech. Již v roce 2016 bylo vyhlášeno 16 takzvaných „No selfie zones“ v Bombaji. V indickém státě Góa, kde se nachází mnoho populárních turistických lokalit, označily úřady varovnými cedulemi více než 20 míst.

V Rusku v roce 2015 ministerstvo vnitra spustilo kampaň, která také upozorňovala na nebezpečí při pořizování selfie. V Indonésii na populárních turistických místech zřizují připravují bezpečné body, kde se mohou turisté fotografovat bez rizika.

Killfie nebo Selficide

Pořizování selfie je fenomén, kterým se již také zabývají psychologové. Zkoumají, proč mají lidé potřebu se takto takto fotografovat. Selfie bylo Oxfordským slovníkem vyhlášeno v roce 2013 jako slovo roku a v současnosti je to velký fenomén hlavně na sociálních sítích. Brzy možná do anglických slovníků přibude nové slovo killfie (s odkazem na anglické kill - zabít). To již někteří novináři používají poté, co začalo přibývat případů úmrtí. Objevuje se také výraz selficide (s odkazem na anglické suicide - sebevražda).

Podle Googlu bylo například v roce 2015 do jejho aplikace Google photos nahráno 24 miliard takovýchto fotografií. První tragickou internetovou senzací spojenou se smrtí lidí a se selfie byl v roce 2014 případ z libanonského Bejrútu, kdy zemřel mladý muž po bombovém atentátu několik sekund poté, co si vyfotil selfie se svýmí kamarády.