Nemá ve vedení co dělat, řekl Štěch. O něm se nebudu bavit, opáčil Foldyna

13:21 , aktualizováno 13:21

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna nemá podle šéfa Senátu Milana Štěcha ve vedení strany co dělat, a to kvůli incidentu při příjezdu ruských motorkářů Noční vlci do Prahy. Foldyna iDNES.cz řekl, že o Štěchovi vůbec nechce mluvit, aby ho neurazil. Foldyna i Štěch přitom právě společně rozhodují, zda ČSSD půjde do koaliční vlády s ANO.