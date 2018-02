Začala platit otcovská dovolená. Tatínci mohou strávit s dítětem sedm dnů

„U otcovské platí a je podstatné, že muž musí být zapsán jako otec dítěte v knize narození podle zákona o matrikách. Není důležité, zda jsou s matkou manželé a sdílí jednu domácnost,“ řekla mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jana Buraňová.

Dodala, že na rodičovskou mohou i adoptivní rodiče, pěstouni či registrovaní partneři a partnerky, jimž dítě svěřil do péče soud. „Taková osoba pak může čerpat dávku otcovské poporodní péče. Není ale opět podmínkou, že by musela být s někým sezdána či mít registrované partnerství nebo sdílet společnou domácnost,“ dodala mluvčí.

Jaký bude o otcovskou zájem, se podle Buraňové ukáže nejdřív v březnu. To už by úřad mohl dostat první žádosti o proplacení vybraného volna.

Otcovskou dovolenou stihnou využít i muži, jejichž děti se narodily po loňském 21. prosinci. Pokud se ale jejich potomek narodil 21. nebo 22. prosince, musí na ni nastoupit hned ve čtvrtek 1. února, aby měli nárok na volno a peníze od státu. Za den dovolené letos tatínci dostanou maximálně 1225 korun, za sedmidenní volno tedy nejvýš 8575 korun.

Zaměstnaní muži o volno požádají svého zaměstnavatele. Vyplní pak přední stranu tiskopisu žádosti o otcovskou, který je na webu ČSSZ a formulář předají firmě. Ta ho pak s doplněnými dalšími údaji po vybrání sedmidenního volna pošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Živnostníci, kteří platí dobrovolně nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou, dodají žádost úřadu sami.

Podle dřívějších údajů ministerstva práce by otcovská mohla z nemocenského pojištění ročně stát asi 630 až 800 milionů korun. Na daních a odvodech by stát mohl přijít pak asi o 72 až 93 milionů. Resort práce si od opatření sliboval větší zapojení otců do péče a posílení rodinných vazeb. Vznik otcovské uvítala Liga otevřených mužů i další organizace na podporu rodin.

S nápadem na zavedení otcovského volna přišel před lety ještě jako ministr práce pravicové Topolánkovy vlády Petr Nečas. Opatření se tehdy nepřijalo kvůli nástupu krize a škrtům v rozpočtu. Prosadila ho až v minulém volebním období Sobotkova vláda s ministryní práce Michaelou Marksovou.