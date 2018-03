Stránka s odkazy na filmy vydělávala na reklamě, soud firmě peníze sebral

Webová stránka SledujuFilmy.cz, kterou provozuje firma WBM Europe, shromažďuje odkazy na tisíce filmů, které si lze pustit online. Kvůli porušení autorských práv společnost čelí obžalobě (o případu jsme psali zde), podle níž ve více než pěti tisících případech zasáhla firma sdílením odkazů do autorských práv. Vyčíslená škoda přesahuje 28 milionů korun.

Ve středu Obvodní soudu pro Prahu 3 v kauze vynesl rozsudek: Společnosti propadne zajištěných 1,6 milionu korun, jež firma vydělala reklamou na své stránce. „Poukazuji na to, že v případě obžalované WBM Europe to bylo díky těm reklamním stránkám zcela jasně zveřejňováno za účelem nějakého finančního zisku,“ řekla předsedkyně senátu Jana Pěchotová.

Soudkyně tím naznačila, že kdyby stránka svému majiteli negenerovala zisk, tak by firma nejspíš skončila bez trestu. O údajné škodě dosahující desítek milionů korun by se mělo podle soudkyně Pěchotové rozhodnout v občanskoprávním řízení.

Rozhodnutí obvodního soudu není pravomocné. Složitou při bude dále řešit městský soud, protože advokát potrestané firmy Michal Šalamoun se okamžitě odvolal.

Tady byste autorské právo řešit neměli

Zatímco státní zástupce Pavel Polák verdikt přivítal, obhájce napadá procesní vady i samotný rozsudek. „Paní soudkyně uvedla, že se způsobila nějaká škoda v konkrétní výši, která je poměrně astronomická, na druhou stranu všechny poškozené odkazuje s nárokem na náhradu škody do civilního řízení. To není normální,“ kritizoval verdikt právník.

Podle něj se případ vůbec před trestním soudem neměl objevit. Kdyby údajní poškození podali civilní žalobu a ne trestní oznámení, řešili by věc specializovaní soudci na autorská práva. „Bohužel se dostala před tento soud. Teď se tu s tím musíme trápit,“ posteskl si Šalamoun v závěrečné řeči. „Ve vší úctě k vám, myslím si, že to není zrovna vaše běžná agenda, že spíše tady řešíte nezaplacené výživné, potom nějaké fackovačky na zábavě,“ prohlásil směrem k tříčlennému senátu.

Obhájce argumentoval právním názorem, že sdílení odkazu nelze chápat jako užití díla. Podle něj navíc provozovatel problematické odkazy mazal, pokud se držitelé licencí ozvali.

Většinu nároku požaduje Česká protipirátská unie jako zmocněnec poškozených, s menšími částkami se přihlásily i některé veřejné instituce, například Česká televize nebo Státní fond kinematografie.

Co se týče údajně způsobené škody, byl zdrženlivý i státní zástupce. „Obhajoba rozporovala, zda poškození uvedení v obžalobě jsou vůbec poškození, protože to jsou distributoři CD a DVD, jak tu zaznělo, nikoli autoři a držitelé autorských práv. Tato námitka je zčásti relevantní, a to eventuálně pro rozhodnutí o náhradě škody,“ řekl žalobce.

„Můžeme se bavit, zda subjekty vyjmenované v obžalobě jsou poškozenými, či zda jsou pouze, jako zmiňovaná protipirátská unie, oznamovateli trestného činu. Na podstatě věci to podle mého názoru nemže nic změnit,“ dodal Polák.

Policie by se měla zaměřit na majitele, zní z protipirátské unie

Česká protipirátská unie pro iDNES.cz reagovala, že ve sporu není poškozenou, ale jejich zmocněncem, a další kroky včetně případného občanskoprávního řízení záleží tedy na rozhodnutí poškozených.

„Co je však v tomto případě signifikantní a pro poškozené nesmírně frustrující, je fakt, že přes probíhající trestní řízení a vynesení prvoinstančního rozsudku stránky SledujuFilmy.cz stále fungují a nelegálně zpřístupňují tisíce audiovizuálních děl včetně předpremiérových, a to samozřejmě bez toho, aniž by jejich provozovatel měl jakákoli práva k zpřístupňování těchto filmů,“ uvedla pro iDNES.cz ředitelka unie Markéta Prchalová.

Poškození se podle ní obávají, že stránky zůstanou v chodu i po případném pravomocném potvrzení verdiktu, dokud se orgány nezaměří přímo na majitele firmy jako na fyzickou osobu. Ten u soudu vystupoval pouze jako svědek.

„Poškození, které Česká protipirátská unie zastupuje, jsou jak držitelé licencí k užití předmětných filmů na území České republiky a Slovenské republiky, tak produkční společnosti, které jsou původními výrobci zvukově obrazového prvotního záznamu filmu, tedy výrobcem audiovizuálního díla, a výrobu filmu tedy financovaly a jsou prvními držiteli veškerých práv k filmu,“ tvrdí ředitelka protipirátské unie.

Prchalová vysvětluje, že distribuci ovládá producent, který poskytuje práva dalším společnostem: „Ty jsou sice lidově označovány za distributory, což však znamená, že jsou držitelé licencí k zpřístupňování daných filmů v České republice a Slovenské republice, a to buď některým způsobem užití nebo všemi způsoby užití, které jsou pro lokální distribuci postupovány“.

A jak v podobných případech protipirátská unie vyčísluje majetkovou újmu? „Je-li zjištěn počet stažení či zhlédnutí, vychází z tohoto počtu, který u každého jednoho díla vynásobí cenou rozmnoženiny u stažení kopie, nebo cenou 15 či 30 korun za zhlédnutí podle ‚stáří‘ celovečerního díla respektive 5 či 10 korun za epizodu seriálu,“ odpovídá ředitelka Markéta Prchalová. Pokud se počet stažení a zhlédnutí není znám, vypočítá se podle paušálu.

Sdílet odkaz není zločin, myslí si advokát: