Prahu zaplnily sdílené koloběžky, jezdci ohrožují lidi jízdou po chodnících

Pražanům v minulých týdnech přibyl další způsob dopravy ve formě zelených koloběžek na elektrický pohon. Jsou rozmístěné po celé Praze, zejména v centru, a jsou přístupné komukoli. Systém je stejný jako u už dříve rozšířených sdílených kol a aut. Potřeba je jenom chytrý telefon s propojenou platební kartou, člověk koloběžku odemkne načtením QR kódu a může vyrazit.

Za samotné zpřístupnění stroje uživatel zaplatí 25 korun, dále je sazba 2 koruny za minutu. Po ukončení jízdy by měl uživatel koloběžku odstavit poblíž vozovky tak, aby nikomu nepřekážela. Pak už stačí jen mobilem stroj opět zamknout, peníze se strhnou z karty automaticky.

Kalifornský start-up Lime, který systém sdílených elektrokoloběžek začal provozovat ve Spojených státech, v posledních měsících expanduje do Evropy. K Madridu, Paříži nebo Berlínu se nyní připojila i Praha.

„Na konci září se Praha dohodla na spolupráci v oblasti provozování systému sdílených kol s místními provozovateli této služby,“ sdělil portálu iDNES.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Mezi poskytovateli kol figurovala i společnost Lime se svými koloběžkami.

„Při příležitosti Dne bez aut podepsali zástupci společností memorandum s městem. Jejich společným cílem je zlepšit mobilitu obyvatel i návštěvníků hlavního města a zároveň zvýšit kvalitu životního prostředí. Společnosti se v memorandu přihlásily k řádnému a bezkonfliktnímu provozování služeb bikesharingu, zejména k motivování svých uživatelů k odkládání kol a dalších obdobných zařízení na místa, kde nebudou překážkou pro ostatní účastníky veřejného prostoru,“ doplnil Hofman.

Nedodržování zákonů

Dva týdny od zahájení už vykrystalizovaly možné nedostatky systému, a to zejména neukázněnost uživatelů. Po celé Praze občané registrují jezdce, kteří nedodržují pravidla silničního provozu. Koloběžka je totiž podle zákona brána jako jízdní kolo a jezdec by se tomu měl přizpůsobit.

“Zdaleka ne každý člověk si uvědomuje, že koloběžkář je opravdu cyklista. Lidé bývají překvapení, když se jim to řekne, protože se často považují za odlišnou sortu chodců, takže potom jezdí mezi chodci po chodníku, po přechodech pro chodce, a to jsou místa, kam prostě nepatří,“ uvedl pro iDNES.cz dopravní expert Roman Budský.

„Pokud to není místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích dovoleno, může cyklista nebo koloběžkář užít chodník jen pokud kolo nebo koloběžku vede a při tom neohrožuje ostatní chodce,“ připojil mluvčí městské policie Jan Čihák.

Ohledně možných srážek a zranění není nutné mít takový strach jako třeba u segwayů, myslí si starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). “Nemá to takovou hmotnost. Nicméně pokud toho bude více a lidé na tom budou jezdit poměrně rychle, tak může úrazů přibývat a bude třeba se zamyslet nad soužitím koloběžek a chodců,“ řekl.

Budský je v tomto ohledu méně optimistický. „Zachytit chodce třeba ve třicetikilometrové rychlosti řidítky může znamenat i smrtelné zranění. Takže i ti koloběžkáři by měli náramně dbát na to, aby se chovali bezpečně, nejezdili mezi chodci, ale tam, kde může cyklista,” podotkl. Maximální rychlost koloběžek Lime se uvádí okolo 25 kilometrů za hodinu.

S vlastní ochranou, tedy přilbou, si většina koloběžkařů hlavu neláme. U dospělých sice není povinná, podle odborníků na dopravu by se však bezpečnost rozhodně neměla přehlížet. „Určitě doporučujeme přilbu, která výrazně zvyšuje ochranu. Z nehod, které se už staly, máme informace, že přilba je tam klíčová, stejně jako u cyklistů. U dětí je to pak jasné, tam je to zákonná povinnost,“ uvedl pro iDNES.cz Tomáš Neřold z BESIPu.

Komunikace s radnicemi vázne

Také odkládání koloběžek na správná místa, k jehož dodržování se společnost zavazuje v memorandu, po relativně krátké době provozu neprobíhá úplně podle plánu. „Koloběžky jsou relativně malé a uživatelé mají mnohem výrazněji pocit, že mohou jezdit po chodníku a tam koloběžky odkládat,“ podotkl Hofman.

„Zaznamenali jsme jejich umístění na chodnících, kde jsou někdy nevhodně postaveny a překážejí chodcům,“ připojila mluvčí městské části Praha 1 Veronika Blažková. Společnost Lime však dosud s jednotlivými městskými částmi nekomunikovala. „Žádný kontakt ohledně umisťování těchto elektrických koloběžek ani o jejich provozování mezi Prahou 1 a společností Lima zatím neproběhl,“ sdělila portálu iDNES.cz Blažková.

Podobnou zkušenost mají i na Praze 2. „Z přílohy memoranda vyplývá, že provozovatel systému projedná s příslušnými městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání jízdních kol, kde kola nebudou omezovat ani ohrožovat ostatní účastníky provozu, což se nestalo. Doposud jsme žádné stížnosti neřešili, ale jak je z memoranda patrné, provozovatel porušil základní kritéria bezpečného systému sdílení jízdních kol v Praze a mělo by to především řešit hlavní město,” tvrdí vedoucí tamního odboru dopravy Josef Gál.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) pro iDNES.cz vysvětlil, že pravidla uvedená v memorandu jsou celopražská. „Já sám v Praze vidím, že se koloběžky rozšiřují na různá vhodná i nevhodná místa. My jsme jako město nijak speciálně neregulovali jejich vstup. Nemůžeme regionalizovat dopravu ve smyslu městských částí u cyklistiky nebo těchto koloběžek,“ řekl.

Podotkl však, že memorandum má sloužit ke komunikaci s poskytovatelem. „To znamená, že pokud si ty koloběžky budou různě překážet, budou na špatných místech, tak my je budeme upozorňovat. Protože oni jsou majitelé těch koloběžek a mají garantovat, že stojí tam, kde nevadí. Sám jsem dnes viděl dvě koloběžky velmi nevhodně postavené uprostřed stezky pro pěší.“

Při řešení problému by se podle Dolínka mohli inspirovat dohodou s poskytovatelem sdílených kol Rekola. „Oni vymezí místa, vybrané ulice, kde nelze vrátit to kolo. Pokud ho tam uživatelé vrátí, jsou za to pokutováni.“

„Nástroje na to mají, aby ovlivnili své klienty. Je to díky tomu, že vše probíhá přes inteligentní systémy, které lze nastavit, aby donutily klienty k nějakému pořádku,” dodal.

Policie zatím žádný případ nevyšetřovala

Přes různé problémy však pražští policisté zatím podle mluvčího žádné přestupky spojené s používáním elektrokoloběžek neřešili. „Sdílená kola nebo koloběžky a přestupky jejich uživatelů nejsou předmětem statistické evidence,“ uvedl Čihák.

Ani na radnicích či magistrátu dosud nezaznamenali stížnosti občanů. „V současné době shromažďujeme podněty na provoz společností. Jakmile se k nám dostane nějaká stížnost, a zatím jsme nezaznamenali žádnou konkrétní, tak to se společnostmi budeme řešit,“ sdělil Hofman.

„Na předchozí turistické atrakce, např. pivní kola, jsme měli mnoho desítek stížností. V tomto případě je to novinka, na kterou zatím stížnosti nedorazily,“ přidala Blažková.

Podle Dolínka je zatím brzy na hodnocení či vyvozování závěrů. „Jsou to věci, které bude nutné do budoucna řešit, ale po dvou týdnech provozu by bylo předčasné svolávat nějaká jednání. Čekáme, jak to v Praze poběží několik týdnů a potom samozřejmě proběhne jednání s poskytovateli, abychom si vysvětlili, jaké je vhodné umístění nebo neumístění koloběžek,“ uvedl.

Terč vandalů

V Americe nemají koloběžky Lime snadný život, jejich provozování tam vadí mnoha občanům. Na internetu lze nalézt spoustu videí, na kterých rozhořčení lidé s koloběžkami mrskají vší silou o zem, hází je ze střechy či do moře, nebo je dokonce zapalují. V Česku zatím tak extrémní případy nezaznamenali, se zničenými koloběžkami se už občané v ulicích setkali.

Redakce iDNES.cz společnost Lime kontaktovala, ta přislíbila své vyjádření.