Stát plánuje další sčítání lidu v roce 2021. Tentokrát bez rytířů Jedi

Ve středu měla vláda na stole první návrh sčítání lidu, které proběhne v roce 2021. Věcný záměr zákona připravil statistický úřad, který bude celé sčítání i organizovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) však nebyl s návrhem spokojen a nechal ho přepracovat hlavně proto, že sčítání by měly pro stát zajišťovat soukromé firmy. „Já nevím, proč by to měly dělat externí firmy,“ uvedl včera Babiš. Zakázku by zadal nejraději zase poště.



Nepotřebné otázky

V roce 2011 lidé dostali tři formuláře – list osobní, bytový a domovní, tedy 47 otázek. V roce 2021 by si statistici vystačili s 23 otázkami. Domovní list by úplně vypadl. Chyběla by také otázka na vyznání, kterou respondenti nebrali vážně. „Tisíce lidí stejně psaly, že mají víru rytířů Jedi z Hvězdných válek,“ připomíná Michal Novotný z Českého statistického úřadu.

Podle mluvčí statistiků Petry Báčové vypadnou i otázky na rodinný stav, občanství nebo postavení v zaměstnání.

„Nebudeme se ptát ani na vybavení bytu teplou vodou nebo koupelnou,“ uvedla Báčová. Část věcí si statistici zjistí z databází. Otázka na koupelnu se přežila.

Statistický úřad slibuje, že za tři roky už se většina sčítání odehraje po internetu a komisaři vyrazí jen za tím, kdo se nezvládne sám sečíst po síti.

„Primárním způsobem sběru dat bude online sčítání. Tím se rozsah terénních prací sníží na minimum,“ slibuje mluvčí statistiků Petra Báčová.

Piráti budou „zlobit“

Výsledky sčítání lidu budou rozebírat demografové a politici. Slouží například k tomu, aby stát naplánoval veřejnou dopravu, dávky pro rodiče nebo třeba kotlíkové dotace. Statistici mají trochu smůlu na Piráty ve Sněmovně.

Piráti klasické sčítání s papírovými formuláři považují za absurditu a budou návrhu oponovat. „Já minulé sčítání ignoroval. Asi mi tenkrát vůbec nepřišly domů ty formuláře,“ vzpomíná pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Chce, aby stát sčítání zvládl bez vyplňování formulářů.

„Já chápu, že stát potřebuje některá data, třeba rozdíl mezi reálným a papírovým bydlištěm. I tady by ale šlo využít třeba údaje mobilních operátorů,“ uvažuje Ferjenčík.

Bez otázky na vyznání se obejde i kardinál Dominik Duka. „Církev má vlastní statistiky,“ míní Duka.Profesorce demografie z Univerzity Karlovy Jitce Rychtaříkové vyškrtnutí většiny otázek nevadí. Z vybavení domácnosti by ale určitě zachovala otázku na připojení k internetu. „Byla bych hrozně ráda, kdyby už statistici po naskenování nemazali rodná čísla lidí z archů jako minule. Kvůli tomu už pak nešlo zjistit cenné údaje jako třeba úmrtnost podle vzdělání,“ apeluje na navrhovatele Rychtaříková.



Sčítání v roce 2011 Komisaři z řad pošťáků klepali v roce 2011 na dveře se třemi papírovými formuláři, které pak zase hromadně vybírali. Šlo o sčítací list osoby, bytu a domu. Osobní list obsahoval otázky na rodinné poměry, zaměstnání, jazyk či registrované partnerství. Bytový list se ptal na výměru bytu, patro, způsob topení a z vybavení na vlastnictví počítače a připojení k internetu. Domovní list zjišťoval stáří budovy, počet bytů v ní či informaci, jestli je tam v provozu výtah. Dvě otázky byly nepovinné, a sice národnost a vyznání, takže lidé je hodně ignorovali.

Jak to bylo před sedmi lety...

Rok 2011 patří sice do 21. století, ale většina Čechů měla pocit, že tehdejší sčítání lidu se odehrálo na úrovni století dvacátého.

Lidé si mimo jiné stěžovali na to, že komisaři ohlašují návštěvu na dobu, kdy je většina Čechů v práci, nebo dokonce dali rozpětí, že přijdou „v sobotu od devíti od rána do osmi večer“. Chalupáři měli zmatek v tom, jak se sčítá chalupa, a rodiče v započítávání adoptivních dětí.

České poště se navíc nepodařilo roznést všechny dotazníkové archy v rozhodující půlnoc z 25. na 26. března, kdy byl rozhodný okamžik pro vyplňování. I sčítací komisaři záhy začali namítat, že jsou přetíženi, a statistický úřad s poštou čelily obrovské kritice.

Celá organizace sčítání lidu pak pokulhávala. Stát najal jen 11 tisíc sčítacích komisařů, zatímco v roce 2001 jich bylo 45 tisíc. Kolabovala i infolinka statistického úřadu. Celá akce s roznášením a sběrem formulářů zabrala několik měsíců od února do května. První výsledky přišly až na konci roku 2011.

Sčítání se koná všude po světě a zpravidla každých deset let.