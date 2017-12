Bizarní sázky: Zda se stane Kajínek ministrem i na Ovčáčkovo odhalení

Kajínek je podle sázkové kanceláře Fortuna velmi oblíbeným objektem pro sázení. Na to, že se stane ministrem vnitra, vypsali bookmakeři kurz 5000 ke jedné, za vsazenou stovku by tedy odvážný sázkař inkasoval půl milionu korun.

V nabídce ale sázekchtiví najdou v souvislosti s Kajínkem i jiné, přece jen o něco pravděpodobnější varianty. Na to, že vyhraje taneční show StarDance je kurz na výhru 50:1, na to, že bude soutěžit v soutěži Prostřeno 8:1. Na jeho sňatek s blogerkou a modelkou Dominikou Myslivcovou je kurz 33:1, méně pravděpodobnější je podle bookmakerů svatba se zpěvačkou Věrou Bílou (250:1).

„Jiří se stal záhy celebritou, po které prahne nejedna televizní stanice,“ glosoval kurzy na Kajínka hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Jiným „oblíbencem“ bookmakerů je zjevně i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na to, že ohlásí „coming out“ a přihlásí se k homosexuální orientaci, vypsala sázková kancelář kurz 50:1, tedy stejně vysoký jako na Kajínkovu výhru ve StarDance. Za mnohem pravděpodobnější bookmakeři označuji, že se Ovčáček označí za oběť sexuálního obtěžování v rámci kampaně #MeToo. Na to je kurz 15:1.

V kurzu 600:1 bookmakeři nabízí i to, že poslanci za Piráty budou povinně v Parlamentu nosit černou pásku přes oko. Sázet se dá do konce ledna i na to, zda bude v Česku zrušen v roce 2018 letní čas, zda bude zrušeno omezení prodeje ve velkých obchodech o svátcích, nebo že hrubá měsíční mzda v příštím roce překročí 35 tisíc korun.