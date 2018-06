Zeman nedal sázkařům vydělat. Věřili, že odstoupí kvůli špatnému zdraví

„Nejčastěji sázkaři tipovali prezidentovu okamžitou abdikaci ze zdravotních důvodů. Na druhém místě pak bylo oznámení přesného termínu Zemanovy návštěvy Bílého domu,“ říká Petr Šrain, mluvčí Fortuny.

Třicet sázkařů si dokonce vsadilo i na možnost, že Zeman ohlásí zasnoubení své dcery Kateřiny s prezidentským mluvčím Jiřím Ovčáčkem. Tato varianta se přitom honosila kurzem 2 500:1. Pokud by to prezident zásnuby skutečně ohlásil, musela by sázková kancelář odvážlivcům vyplatit přes pět milionů korun.

„Při přípravě sázek jsme počítali s oběma variantami. Tedy, že prezident vydá formální a důležité oznámení, ale i s tím, že půjde spíše o netradiční záležitost,“ říká Šrain a přiznává, že podobné sázky jsou pro bookmakery trochu oříškem.

Narozdíl od fotbalu, kde je potřeba sledovat statistiky, vzájemné zápasy, zkontrolovat jestli není Messi zraněný a přidat do hrnce ještě trochu vlastního názoru, hraje v těchto sázkách mnohem větší roli zkušenost a odhad bookmakera. Podobné kurzy také výrazně ovlivňují sami sázkaři. Fortuna je totiž aktivně mění podle toho, která z možností se u lidí těší větší oblibě.

Pokud jde o odhad toho, co se skutečně stane, hledají často bookmakeři podněty na internetu. „Zachytili jsme zprávu o připravovaném oznámení. Ta nás zaujala a začali jsme mluvit o tom, jaké varianty by se daly vypsat. Velmi nám v tom pomohly i debaty, které se okamžitě rozjely na sociálních sítích,“ dodává Šrain.

Prezident však tentokrát převezl nejen novináře, ale i bookmakery. „To, že by mohlo dojít k rituálnímu pálení červených trenýrek nás opravdu nenapadlo,“ uzavírá Šrain.