Saúdové chtějí vybudovat průplav. Z Kataru by se tak rázem stal ostrov

13:53 , aktualizováno 13:53

Saúdové podle místního tisku zvažují, že na hranicích s Katarem vybudují průplav. Z poloostrova by se tak stal ostrov, na kterém by se neoblíbený soused ocitl. Projekt by zaplatila Saúdská Arábie spolu se Spojenými arabskými emiráty. Okolní státy na Katar loni kvůli údajné podpoře terorismu uvalily dopravní i obchodní blokádu.