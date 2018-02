Saúdové do vlády pumpují mladou krev. Končí generálové, ženy mohou do armády

„Pumpování mladé krve“ do vlády, jak personální zemětřesení nazval saúdskoarabský analytik Ahmed al-Towayan, nastalo nejen na ministerstvech, ale i ve vedení měst a v armádě.

Změny nařízené přes noc v několika dekretech podle BBC oznámila saúdskoarabská státní agentura SPA, důvody výměny postů však neuvedla. Předpokládá se však, že za nimi stojí korunní princ Muhammada bin Salmán, který je rovněž ministrem obrany a který v poslední době prosadil několik modernizačních reforem.

„Tyto královské dekrety vypadají jako součást národní obranné strategie. Armádní transformace je v Saúdské Arábii v plném proudu. Změny přicházejí spolu s oznámenou výstavou společnosti SAMI, což je zásadní součást reformy Muhammmada bin Salmána. Ten chce, aby v zemi vznikl původní obranný program,“ míní podle agentury AFP poradce společnosti Gulf States Analytics Theodore Karasik. Státní zbrojovku SAMI (Saudi Arabian Military Industries) založila vláda loni v květnu, napsal server Arab News.

Mladí velitelé se tak dostali do vedení letectva a pozemních sil, skončit musel také současný náčelník štábu. Ve vládě se podle agentury Reuters objevilo několik nových náměstků na ministerstvech financí a bezpečnosti a několik měst také dostalo nové starosty.

Posty viceguvernérů pak obsadili potomci králových bratrů, princů Ahmeda, Talala a Muqrina. Třeba Turki bin Talal, bratr miliardáře Valída bin Talála, který byl zadržen během čistek loni na podzim.



Novou náměstkyní na ministerstvu práce se stala Tamadur bint Youssef al-Ramahová - v tradičně konzervativním království se ženám takové pozice dosud udělovaly velmi vzácně.

Ženy už mohou i do armády, bojovat ale nebudou

Kromě toho Saúdové poprvé ve svých dějinách umožnili ženám hlásit se do armády. Obyvatelky království do čtvrtka mohou podávat přihlášky v provinciích Rijád, Mekka, Medína a Kasím. Do bojových operací zřejmě podle BBC zapojeny nebudou, ale mohou získat zkušenosti v oblasti bezpečnosti.

Ženy, které se ucházejí o místo v saúdskoarabské armádě, musí mít středoškolský diplom a být ve věku 25 až 35 let. Další podmínkou je, že jejich opatrovník, tedy manžel, otec, či bratr, musí žít ve stejné provincii, kde se žena uchází o místo.

V zemi totiž i přes mnohé reformy stále platí kritizovaný opatrovnický systém.

Král Salmán loni také vydal nařízení, v jehož důsledku ženy od června budou moci řídit auto. Od minulého měsíce také mohou chodit na fotbalové zápasy.