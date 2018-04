V Saúdské Arábii otevřeli první kino, hrál se americký film a jen pro zvané

Podle společnosti AMC, která získala první licenci k provozování kin v království, bude sál pro veřejnost přístupný v květnu. Server Saudi Gazette však oznámil, že kino bude pro veřejnost otevřené ještě tento týden a detaily o zakoupení lístků zveřejní v pátek.



Před samotným promítáním se v novém komplexu kinosálů konalo slavnostní zahájení pro místní i zahraniční pozvané hosty. Po přestřižení pásky mohli vstoupit do sálu a zhlédnout akční film Black Panther (Černý panter)

Promítalo se v sále v rijádském komplexu krále Abdalláha, kde mají být na podzim otevřeny další tři promítací sály. V příštích pěti letech se pak počítá s tím, že v patnácti městech bude v provozu čtyřicet kin a do roku 2030 až sto, a to v pětadvaceti městech.

„Návrat kina do Saúdské Arábie značí důležitý moment v moderní historii našeho království a kulturního života, stejně tak ve vývoji zábavního průmyslu v království,“ uvedl saúdskoarabský ministr kultury a informací Awwad Alawwad.

„Kinematografie vždy hrála důležitou roli ve sbližování kultur a Saúdská Arábie je připravená hrát svou roli,“ dodal s tím, že zajistí, že jak mezinárodní, tak domácí filmaři dostanou šanci předvést publiku svou práci.

Obnova provozu kin je součástí rozsáhlých ekonomických a sociálních reforem, které pod názvem Vize 2030 zahájil korunní princ Muhammad bin Salmán. Cílem je rozšířit ekonomickou nabídku v království, jehož ekonomika je nyní závislá na těžbě ropy. Do rozpočtu by mohlo toto odvětví přinést až 24 miliard dolarů (495 miliard korun) a vytvořit pracovní místa pro 30 tisíc lidí, odhaduje Rijád.

Korunní princ reformami přispívá k modernizaci konzervativního království. Ženy už mohou chodit na sportovní akce na stadiony, byť do oddělené sekce nebo do zóny pro rodiny. V létě by měly zasednout za volanty aut, nedávno byl uspořádán první ženský cyklistický závod.