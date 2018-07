Saúdové zastavili tankery. Kvůli útokům na lodě nepluje v klíčové úžině ropa

Válka v Jemenu vás sice nezajímá, ale ona sama se právě začala zajímat o vás. Projeví se to u vaší benzinové pumpy. Saúdská Arábie v noci na pátek úplně zastavila transport ropy klíčovou úžinou Báb al-Mandáb mezi Jemenem a Afrikou.



Jemenští povstalci podporovaní Íránem, s nimiž Saúdové už několik let válčí a jejichž zemi pomohli nálety rozvrátit, tam zaútočili v posledních dnech na dva saúdské obří tankery.



Výsledek je, že barel ropy bude stát o dolar víc, tak to aspoň předpokládají experti. Není to nic, kvůli čemu byste měli hned uhánět k nejbližší benzince, abyste ještě včas doplnili poloprázdnou nádrž. Ale něco to přece jen říká.

Než se blízkovýchodní ropa dostane do světa, musí projít místy, která patří k nejrizikovějším na světě

Stačí pohled na mapu. Vypadá jako horor: ukazuje, že blízkovýchodní ropa míří do světa třemi z nejrizikovějších oblastí světa. Báb al-Mandáb znamená arabsky Brána slz – a mohlo by to platit doslova. Stejné je to v Hormuzském průlivu: Írán právě hrozí, že ho úplně zablokuje, pokud si USA něco dovolí.



Jen abyste si udělali obrázek, Hormuzským průlivem proudí asi pětina ropy, na kterou svět jezdí či topí. Je to asi 19 milionů barelů den co den. V podstatě veškerá ropa pro Asii. Úžinou Báb al-Mandáb provezou tankery denně asi pět milionů barelů. Je to ropa pro Evropu, část jde i do Ameriky.

Tankery, několik set metrů dlouhá nemotorná plavidla v tomto případě s nákladem dvou milionů barelů ropy, jsou relativně snadným terčem. V průlivu Báb al-Mandáb po nich jemenští povstalci začali ve velkém jít od podzimu. Zdálky to vypadá, že mají jen primitivní prostředky, ale to je omyl. Střílejí po nich rakety, vysílají proti nim čluny naládované výbušninami, snaží se je ostřelovat z dronů a kladou jim do cesty miny.

Báb al-Mandáb je sice široká 26 kilometrů, ale tankery mohou plout jen v pásmu širokém asi tři kilometry. Cíl jak na dlani. Od jemenských povstalců jsou útoky na tankery cosi jako akt sebeobrany, pokus o asymetrický protiúder a zoufalství dohromady.

Rakety proti tankerům

Saúdové válčí v Jemenu, kde se vmísili do tamní občanské války, už od roku 2015. Jemen je vybombardovaný, rozvrácený, lidé žijí bez jídla a léků – a často v troskách. Zatímco svět se pohoršuje výhradně nad Sýrií, ve skutečnosti je považován za nejhorší humanitární krizi dneška zpravodajsky zanedbávaný Jemen.

Teď se vše ještě vyhrotilo na druhou, protože Saúdové zablokovali a dobývají přístav Hodejda v Rudém moři, což bylo poslední okno, kudy povstalci mohli do země dostávat zásoby. Ovšem i včetně zbraní. Teď jim chce koalice vedená Saúdskou Arábií tuto poslední tepnu přeříznout, a tím je odzbrojit – i vyhladovět.

Už se to daří. A tak povstalci začali odvetou útočit na saúdské tankery. A vlastně na váš benzin, i když to je to poslední, co by je zajímalo. Teď zaútočili na dvě velká plavidla, z nichž jedno poškodili. Je docela štěstí, že se zatím nestalo nic horšího, protože povstalcům se už podařilo zasáhnout válečnou loď Spojených arabských emirátů a americká válečná loď Mason se musela bránit hned třem útokům po sobě.

Americké námořnictvo muselo odpálit střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, aby zničila povstalecký radar, který naváděl rakety na lodě. To jen ukazuje, že útočící povstalci nejsou nějací nájezdníci na pirogách.

Objížďka kolem Afriky by výrazně zvýšila náklady

Saúdové mají částečné řešení: ropu, kterou v Perském zálivu tankují do lodí, mohou poslat ropovodem přes celou zemi až k Rudému moři a tam ji naložit v přístavu Janbú. Tím by obešli Bránu slz. Jenže ve stejném čase by jí stihli přepravit míň než tankery.



Ostatní státy ze Zálivu jako Kuvajt, Irák či Emiráty, musí spoléhat pouze na cestu skrz Báb al-Mandáb. Pokud by byla zavřená, zbyla by jim jen objížďka kolem Afriky. Pouze náklady na lodní dopravu by to zvýšilo o 45 milionů dolarů denně.

Je ironií, že ropa z největších světových nalezišť se dostává na trhy nejnebezpečnějšími cestami světa.

Hned u průlivu Báb al-Mandáb leží Džibutsko, které je zřejmě zemí s nejvyšším počtem zahraničních základen na světě: USA, Francie, Čína, Japonsko či Německo si odtud střeží ropu a zboží, jež vplouvají do Rudého moře. Na jeho severním konci je Suez. Sice je dobře střežený Egypťany, ale hned vedle je Sinaj, kde na severu operují džihádisté.

Ale suverénně nejužší hrdlo lahve je Hormuzský průliv, kterým proplouvá čtyřikrát víc ropy než Bránou slz. Zrovna teď Írán hrozí, že ho uzavře, pokud proti němu USA něco podniknou.

O totéž se Íránci pokoušeli už v 80. letech. I když se jim to nikdy nepovedlo, dokázali jen svými pokusy vyšroubovat ceny ropy tak vysoko, až to u pump bolelo.