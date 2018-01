Já jsem psycholožka! Netanjahuova žena v nahrávce spílá poradci za článek

Nahrávka pochází podle deníku The New York Times z roku 2009, do izraelských médií se však dostala až o víkendu. Zveřejnil ji například server Walla.

Netanjahuová na ní mluví se svým poradcem, který podle listu Jerusalem Post na její žádost nechal zveřejnit krátký sloupek v blíže neupřesněném izraelském listu. Téma: Práce manželky premiéra pro charitu a další organizace, zejména ve školství a pomoci uprchlíkům.

Výsledná podoba sloupku však Netanjahuovou rozčílila. Text totiž podle ní málo zdůraznil její vzdělání.

„Já jsem vzdělaná žena! Psycholožka! B. A.! M. A.! Tak!“ zuří Netanjahuová, když s důrazem na každou slabiku jmenuje své vysokoškolské tituly.

Muž na druhém konci linky odpovídá, že její profese dětské psycholožky je zmíněná hned v první větě. To však Netanjahuovu choť nezastavilo. Po poradci chce, aby zodpovědnému redaktorovi vynadal.

Pobouřila ji totiž také věta, že služba veřejnosti je povinností každé ženy v její pozici. „Žena premiéra slouží veřejnosti každý den! V rámci své odborné způsobilosti!“ říká Netanjahuová.

Premiér se své ženy v neděli zastal s tím, že „každý se někdy naštve a říká věci, které nic neznamenají“. Média podle něj celé dekády ignorují práci jeho ženy, ať už jde o pomoc dětem s rakovinou, pozůstalým rodinám či přeživším holokaustu. Veškeré negativní zprávy pak jsou podle něj jen municí do probíhajících snah svrhnout jeho vládu.

Korupce, podvody, ponižování i arogance Netanjahuových

Na sociálních sítích se také objevily vtípky o inkriminované nahrávce. Některé zaměňovaly slovo „psycholog“ za „psychopat“, další zase mínily, že premiér do facebookového vyjádření ukryl šifru „pomoc, ona je šílená“.

Není to poprvé, co se soukromí Netanjahuových řeší v médiích. Sama manželka premiéra je známá pro soudní spory se svými pomocníky v domácnosti, ke kterým se podle poslední poškozené chovala „jako k otrokům“. Soudu čelí také pro obvinění z podvodu a korupce.

Tu má podle žalobců na svědomí i premiér, který měl přijímat drahé dárky včetně doutníků a šampaňského. Kromě toho se měl navíc domlouvat s Arnonem Mozesem, vlastníkem izraelských novin Jediot Achronot, že se výměnou za lepší publicitu pokusí snížit náklad konkurenčních novin Israel Hajom.

A konečně, veřejnost svým chováním pobuřuje i jeden z Netanjahuových synů Jair, který si za peníze daňových poplatníků žije na vysoké noze a jakoukoliv kritiku s arogancí sobě vlastní odmítá (více v článku Chová se jak princátko, nesbírá psí lejna. Izraelce štve Netanjahu junior).