Migranti se vzbouřili proti posádce lodi. Báli se, že je odveze do Libye

Loď Vos Thalassa pluje pod italskou vlajkou a operuje většinou v libyjských pobřežních vodách jako zásobovací loď pro ropné společnosti French oil nebo Total. Posádka údajně zareagovala na volání o pomoc. Plavidlo, které nouzový signál vyslalo, námořníci objevili dříve, než libyjská pobřežní stráž. Na palubu vzali 67 imigrantů včetně několika dětí.

Odpovědnost za vzpouru nesou podle zahraničních médií dva muži ze Súdánu a Ghany. Donutili loď, aby doplula do italského přístavu. Italové však nechtěli přistání povolit. Celá skupina imigrantů se proto v úterý přemístila na plavidlo italské pobřežní stráže Diciotti.

Podobný incident se na lodi Vos Thalassa stal i minulý rok, kdy loď nabrala mnohem větší množství lidí, kteří začali být agresivní a posádka se před nimi musela zavřít v kabině. Tentokrát má událost jiný průběh. Je to poprvé, kdy italské úřady nepovolily přistání lodi, která plula pod italskou vlajkou.

„Je nemyslitelné, aby italská loď nesměla zakotvit v italském přístavu,“ okomentoval situaci Luigi Maio, předseda Hnutí pěti hvězd. V italském kabinetu tak kvůli lodi Vos Thalassa vznikly třenice. Hnutí je koaličním partnerem Salviniho Ligy severu, která prosazuje tvrdý postup proti migrantům z Afriky.

Ministr dopravy Danilo Toninelli na twitteru napsal, že migranti ohrožovali životy posádky a slíbil, že dojde k potrestání viníků. Chválil také italskou pobřežní stráž za to, že převzala imigranty z lodi.

Salvini chce imigranty vyhostit

Loď italské pobřežní stráže již zakotvila v přístavu Trapani. V noci ze středy na čtvrtek na palubu Vos Thalassy, aby vyslechli posádku. O tom, zda policie někoho zatkne, pak rozhodne prokurátor z Trapani.

Salvini vzkázal z rakouského Innsbrucku, kde probíhalo setkání ministrů vnitra Rakouska, Německa a Itálie: „Před tím, než poskytneme povolení k přistání, chci znát jména, příjmení a státní příslušnosti únosců. Musejí sestoupit z paluby lodi v poutech. Pokud jsou na té lodi lidé, kteří ohrožovali a napadli posádku, neskončí v hotelu, ale ve vězení. Nejsou to uprchlíci, nýbrž zločinci, kteří se lodi zmocnili násilím,“ prohlásil ve středu Salvini.

Na svém twitterovém účtu také zveřejnil národnost všech zadržených imigrantů a na závěr se zeptal: „Ve které z těchto zemí je válka?“.



„Mým cílem je kontrolované přistěhovalectví lidí s kvalifikací, stejně jako tomu je v ostatních zemích světa. Za vlády Renziho a díky operaci Mare Nostrum přistálo u břehů Itálie 600 000 lidí, což vedlo ke vzniku stanového města San Fernando, kde je teď džungle a kde se dějí nezákonnosti. To není Itálie, kterou mám na mysli. Mým cílem je kontrolovat přistěhovalectví a snižovat počet úmrtí,“ říká o migraci Salvini.

K italským břehům připlulo od roku 2014 více než 650 000 migrantů. Většinou se do Itálie dostali poté, co byli zachráněni z moře u libyjského pobřeží. V italských uprchlických zařízeních se nyní nachází asi 170 000 běženců. Podle agentury Reuters počet příchozích letos poklesl. OSN odhaduje, že letos se již při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy utopilo téměř tisíc lidí.

Salvini v těchto dnech prohlásil, že vstřícná přijímací politika jeho země končí a že Itálie už nebude další migranty přijímat.