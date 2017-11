Zemřel mafián Salvatore Riina. Vrah přezdívaný Bestie zabil přes sto lidí

„Pánové, děláte velkou chybu,“ hrozil legendární mafiánský boss Salvatore „Toto“ Riina, když ho policie v roce 1993 zatýkala. Za mřížemi byl Riina téměř čtvrt století. Předtím byl 20 let na útěku, připomněla agentura DPA.

Krvavá stopa se za Riinou začala táhnout, když mu bylo pouhých devatenáct let. Do čela mafie se dostal v polovině 70. let a téměř ihned své postavení potvrdil tím, že zahájil nebývale krvavou válku proti svým nepřátelům.

Mezi mafiány měl respekt a z Cosa Nostry učinil dominantní klan na Sicílii. Mafie pocházející z města Corleone vydělávala za jeho dob zejména na obchodu s drogami. Muž nevelkého vzrůstu s přezdívkou Bestie byl údajně zodpovědný za 150 vražd.

Mezi oběťmi byli i soudci Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, kteří se tehdy důrazně snažili potírat organizovaný zločin. „Riina udělal z rodiny Corleone vlivný klan uvnitř systému. To on stál za teroristickými útoky v 80. letech a zažil obě velké války mafií,“ řekl iDNES.cz politolog Petr Kupka, který se italským organizovaným zločinem dlouhodobě zabývá.



V létě byl pro odpor italské veřejnosti zamítnut návrh na Riinovo propuštění z humanitárních důvodů. Jeho zdravotní stav se podle listu The New York Times zhoršil po posledních dvou operacích a poslední hodiny svého života strávil v komatu. Jeho rodina se s ním mohla přijít ve čtvrtek - v den Riinových 87. narozenin - do přísně střežené věznice u Milána rozloučit. Krátce nato, v pátek ve 3:37, Bestie zemřela.