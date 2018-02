Muslim: Turecká vláda se mě snaží umlčet, do Prahy jsem přijel na pozvání

Diplomatická nóta z Ankary Turecko v úterý poslalo České republice diplomatickou nótu, v níž kritizovalo rozhodnutí soudu propustit Sáliha Muslima. Řekl to turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Rozhodnutí pražského soudu neuvalit na Muslima vazbu označil ministr za skandální pošlapání práva. "Pro nás je Muslim terorista, vůdce teroristické sítě, tuto pravdu nic nezmění," citovaly ministra na svých webech mimo jiné turecké listy Vatan, Haberler nebo BirGün. "Nejsme s tím spokojeni, poslali jsme České republice nótu," řekl Çavuşoglu. Diplomatický dokument podle něj odeslala do Prahy kromě jeho ministerstva zahraničí i ministerstva vnitra a spravedlnosti. Ankara podle Çavuşoglua bude Muslima nadále pronásledovat, "ať už si půjde kamkoli", dokud nebude dopaden a dopraven do Turecka. "Nevzdáme to," dodal.