Evropa se sjíždí do Salcburku, bude řešit své dva největší hlavolamy

Večeři šéfů států a vlád zemí Evropské unie bude zřejmě dominovat debata o migraci. Šéf Evropské rady Donald Tusk chce rakouského setkání především využít k uklidnění sporů mezi členskými zeměmi, které migrační problematika v posledních měsících opakovaně vyvolává navzdory tomu, že počty příchozích se dostaly na úroveň před migrační krizí.

Zda se návrat ke spolupráci a ke konstruktivnímu přístupu, který jediný podle Tuska umožňuje věc zvládnout, skutečně podaří, ale není jisté ve chvíli, kdy migrace zůstává výrazným politickým tématem.

Jak připomene například rakouský kancléř Sebastian Kurz, státy jsou dál výrazným způsobem rozdělené v pohledu na reformu unijního azylového systému. Rakousko se jako nynější předsednická země EU chce dál snažit hledat změny, které umožní konsensus.

Část lídrů zemí bloku, včetně českého premiéra Andreje Babiše, už stihla odmítnout poslední návrhy Evropské komise na posílení unijní pobřežní a pohraniční stráže včetně jejího mandátu. Oněch 10 000 mužů a žen, kteří by už v roce 2020 měli podle návrhu komise pomáhat s identifikací i návraty migrantů, je podle některých zemí EU drahých a zbytečných (více zde: Frontex nepotřebujeme, řekl v Košicích Babiš).

Souhlas nejspíš ale Tusk uslyší u svého návrhu na zintenzivnění spolupráce s Egyptem, který s pašováním lidí úspěšně bojuje, a na uspořádání summitu EU a arabských zemí počátkem příštího roku v Káhiře.

Brexit se zasekl na irském hlavolamu

Druhým tématem večeře bude britský odchod z unie. Premiérka Theresa Mayová na summitu vyzve evropský blok, aby ve snaze předejít tvrdému brexitu prokázal dobrou vůli a odhodlání. S odvoláním na nejmenovaného činitele z britské vlády o tom informovala agentura Reuters.

Mayová se tak v Rakousku bude snažit předáky unijních zemí přesvědčit, že Británie unii nabízí férovou nabídku, která prospěje jak ostrovnímu hospodářství, tak EU. Premiérka předložila svůj návrh dohody brexitu, který ale část její Konzervativní strany kritizuje, neboť podle nich by se Británie dostatečně neodpoutala od struktur unie. Brusel považuje plán za dobrý výchozí bod, nelíbí se mu ale řešení hraničního režimu mezi Irskou republikou a Severním Irskem, kde v příštím roce bude vnější hranice EU.

Premiérka podle zmíněného představitele svým kolegům řekne, že k úspěšnému závěru bude možné dospět jen tehdy, pokud EU přistoupí k rozvoji svého postoje stejně, jak to učinila Británie. „S dobrou vůlí a odhodláním na obou stranách se budeme moci vyvarovat neřízenému odchodu a dosáhnout dohody, která bude v nejlepším zájmu obou stran,“ citoval Reuters činitele.

Mayová o brexitu podobně píše v posledním vydání německého deníku Die Welt, kde rovněž zmiňuje dobrou vůli a odhodlání a kde obhajuje britský vládní návrh. K otázce pomezí mezi Irskem a Severním Irskem uvedla, že je nutné se zavedení tvrdého hraničního režimu vyvarovat.

„Abychom se vyhnuli tvrdé hranici, potřebujeme hladký pohyb zboží. To není to stejné, jako částečná účast na jednotném trhu: britské společnosti se na příklad nebudou těšit stejným právům,“ napsala. Dodala, že britský návrh, který počítá s volným obchodováním se zbožím a zemědělskými produkty, je řešením jak hranici zachovat bez celních a dalších kontrol.

Nový návrh z Bruselu

Unijní vyjednavač Michel Barnier dal v úterý najevo, že EU je připravena vyjít Londýnu vstříc novým návrhem, jak vyřešit režim na irských hranicích po brexitu. Plán podle něj bude zahrnovat zjednodušení pohybu zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Zmíněný návrh se týká pojistky pro případ, že by obě strany do data odchodu nedokázaly podepsat dohodu upravující vzájemné obchodní a celní vztahy. EU trvá na tom, aby tato pojistka v praxi udržela Severní Irsko v rámci unijního volného trhu, čímž by se předešlo vytvoření tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova.

Návrh se podle Barniera týká spíše technického řešení pohybu zboží. EU nyní vyjasňuje, které zboží putující do Severního Irska ze zbytku Británie bude muset být kontrolováno, kde a jakým způsobem. „Většina kontrol bude moci být prováděna daleko od hranice, v sídlech firem,“ uvedl Barnier.

Unijní země i Británii při vyjednávání o smlouvě tlačí čas. Původně ji měl potvrdit řádný summit EU v říjnu; v Salcburku se má rozhodnout, zda kvůli ní bude nutné svolat mimořádnou vrcholnou schůzku o měsíc později.