Salcburský summit: státníci chtějí ohledně migrace lepší spolupráci s Afrikou

Hlavy států a šéfové vlád by se měli podle Tuskových představ vyjádřit mimo jiné k potřebě věnovat více prostředků na společné přeshraniční operace proti organizovanému zločinu. Shodu budou hledat i v tom, jak mohou unijní státy společně bojovat proti internetové komunikaci teroristických skupin.



Předtím, než se evropští lídři rozjedou do svých zemí, čeká je pracovní oběd na téma brexitu. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier by měl šéfy 27 vlád, tedy bez britské premiérky Theresy Mayové, informovat o aktuálních postojích obou stran, které se podle Bruselu sblížily například v bezpečnostní či zahraniční politice.

Zásadní neshody naopak panují především v otázce režimu na irských hranicích. Unie stále trvá na vyjednání pojistky, která by znamenala setrvání britského Severního Irska na společném unijním trhu, Londýnu se však nelíbí, že by podle dosavadních návrhů Bruselu došlo de facto k vyčlenění Severního Irska z britského celního prostoru.

Intenzivnější spolupráce s africkými státy

Pracovní večeře skončila až po půlnoci a většinu času se diskutovalo o migrační problematice. Rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes podotkl, že všichni přítomní podporují návrh na intenzivnější spolupráci s Egyptem, který předložil společně s šéfem unijních summitů Donaldem Tuskem. Egypt je podle něj zemí, která v zásadě stoprocentně zastavila odjezdy lodí s migranty od svého pobřeží, jejíž správa je efektivní a jejíž politické vedení ví, že nelegální migraci je třeba zastavit.

Tusk už ve středu novinářům řekl, že plánuje počátkem příštího roku, zřejmě v únoru, v Káhiře uspořádat summit EU a Ligy arabských zemí. To podporuje i český premiér Andrej Babiš, který dal zároveň najevo zklamání z průběhu debaty. Někteří politici podle něho trvají na přerozdělování migrantů připlouvajících do Evropy na lodích, zatímco ČR nechce nelegálně přicházející migranty přijímat vůbec.

„Debata byla spíše o tom, že my se smíříme s tím, že přicházejí ilegální migranti a že se mají redistribuovat ty lodě, což je samozřejmě další pozvánka pro pašeráky,“ komentoval průběh večerního jednání český premiér, podle něhož se tím diskuse prakticky vrátila tam, kde byla před několika lety, kdy mezi jednotlivými zeměmi panovaly ostré rozpory v názoru na přijímání migrantů.



Pozitivní byla naopak podle Babiše debata o potřebě investovat více finančních prostředků do regionů severní Afriky, kudy do Evropy proudí největší počet přistěhovalců. V této souvislosti vyjasnil český postoj k posilování unijní pohraniční agentury Frontex, k němuž se začátkem tohoto týdne postavil velmi kriticky. Navýšení počtu jejích příslušníků ze stovek na 10 000 Babiš nezpochybňuje, Brusel by však měl specifikovat, jak bude konkrétně agentura fungovat v koordinaci s jednotlivými státy.

„Pokud bude nějaká mimořádná situace, tak se zavolá Frontex, je to de facto taková rezervní evropská policie, tomu rozumím,“ připustil Babiš s tím, že o tématu je třeba dále diskutovat.

Mayová odmítla opakování referenda

Své kolegy s pohledem na vývoj jednání o brexitu večer oslovila britská premiérka Mayová, ale ani její krátké vystoupení průlom v dění kolem britského odchodu z unie nepřineslo. Mayová potvrdila britský odchod z EU příští rok v březnu a odmítla možnost, že by se v Británii mohlo opakovat referendum o vystoupení.

Mayová také podle dalších diplomatů vysvětlila svůj pohled na vývoj jednání i pozici kabinetu v Británii poté, co v Chequers představila své návrhy na podobu budoucího uspořádání vzájemných vztahů. Šéfka britské vlády, která doma čelí za své představy kritice, se snaží prostřednictvím svých kolegů dosáhnout „pružnějšího“ postoje vyjednávacího týmu EU a jeho šéfa Michela Barniera.

Už před jednáním v Salcburku ale dával i šéf unijních vrcholných schůzek Donald Tusk najevo, že některé návrhy z Chequers, třeba k budoucí podobě hospodářských vztahů či zabývající se klíčovou otázkou režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, potřebují dopracovat. Tusk naopak jako „pozitivní“ ocenil britské návrhy na další spolupráci v oblastech jako je bezpečnost či doprava.

Neútočme na sebe kvůli migraci

Konkrétní závěry podle nemělo ani několik hodin trvající jednání o migraci. Tusk na něm chtěl s poukazem na klesající statistická čísla dosáhnout uklidnění situace a toho, aby země na sebe přestaly kvůli tomuto kontroverznímu tématu útočit.

Podle unijního diplomata se premiéři a prezidenti u večeře shodli, že počty přijíždějících klesají v důsledku unií už přijatých kroků. Potvrdili také záměr posílit spolupráci se třetími zeměmi, jmenovitě s Egyptem, a uspořádat v Káhiře příští rok summit EU a Ligy arabských zemí. V neděli se o těchto tématech bude Tusk bavit v New Yorku s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.

„Ohledně vnitřního rozměru migrační problematiky diskuse potvrdila, že rozdíly přetrvávají,“ poznamenal unijní diplomat. Podle dalšího informovaného činitele italský premiér Giuseppe Conte přiblížil návrh na to, aby byli migranti identifikováni už v době, kdy se na lodích teprve blíží k evropským břehům.